Las imágenes de Lionel Messi con una camiseta de México en el piso del camerino encendieron las redes sociales. En el vídeo parece que el '10' patea la prenda de los aztecas, luego de la victoria 2-0 en la fecha dos del Mundial en Qatar.



Ese fragmento llegó hasta Saúl 'Canelo' Álvarez, reconocido boxeador mexicano, quien estalló en Twitter diciendo: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera". Luego dijo, a modo de amenaza: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!".

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Estos comentarios dieron pie para que distintas personalidades se manifestaran. Por ejemplo, el Kún Agüero quien señaló: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado"

Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado😂 #AguanteArgentina #VivaMexico https://t.co/kLmmV59lp7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Además, el boxeador cayó en más de una noticia falsa en redes sociales. Todas relacionadas con la camiseta del 'Tri' en el suelo. Sin embargo, en la tarde de este martes el capitán de la selección Andrés Guardado, a quien le pertenecía la camiseta del vídeo polémico, hizo un comentario sobre lo ocurrido.



"Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como el de mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado", mencionó Guardado.

Ya no peleen y miren la belleza de Guardado, su hijo y Messi 🇲🇽 ❤️ 🇦🇷 pic.twitter.com/QkOuYmYxNC — Gonzalo (@gonzalopolis) November 27, 2022

"Me parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia. Para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas", agregó el mediocampista mexicano.



Finalmente, Guardado mencionó que "cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo a Messi, un cambio de camiseta o una foto con mi hijo, siempre los ha hecho".



De esta manera, el capitán de México quiso bajarle el tono a la polémica, aclarándole a 'Canelo' que es una práctica muy común en el fútbol. Las camisetas sudadas, van al suelo.



REDACCIÓN DEPORTES CON FUTBOLRED

