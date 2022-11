Luis Fernando Suárez no suele ser muy expresivo a la hora de dirigir los partidos. No tiene ni grandes muestras de júbilo ni grandes estallidos de rabia. Pero al final del partido contra España, de un 7-0 que pudo ser peor, de un encuentro en el que no pudo hacer ni siquiera un remate, se le notaba que estaba muy, muy golpeado.

La selección española mostró en este partido que viene haciendo un trabajo para el presente y para el futuro, con hombres de experiencia que siguen aportando talento, como Marco Asensio, Sergio Busquets, César Azpilicueta o Jordi Alba. Pero también jovencitos atrevidos, hábiles, de muy buenas maneras con la pelota y que tienen todo un panorama por delante, como Pedri, como Gavi, como Ferrán Torres.



Fue un monólogo en el que España agarró la pelota y no la soltó prácticamente nunca. 84 por ciento de posesión y mil pases, mil exactos. Y todo ese dominio lo tradujo en siete goles, que pudieron ser muchos más. A lo único que le atinó Costa Rica fue a tratar de rechazar la pelota lo más lejos que podía de su área, básicamente, para que España la recogiera y volviera a ponerla en circulación entre las camisetas rojas.

Efectividad pura.

La selección española se convirtió en el sexto equipo nacional en llegar a la barrera de los 100 goles en mundiales. Foto: EFE / EPA / Noushad Thekkayil

Y es que, además, a España le salió absolutamente solo. Los siete primeros remates al arco que hizo en el partido terminaron adentro del arco de Keylor Navas, que poca resistencia presentó esta vez. Apenas vino a hacer una atajada en el larguísimo tiempo de reposición.

Costa Rica, ni un remate

En cambio, par ver quién tapó en España hubo que revisar la planilla para encontrar a Unai Simón. Costa Rica no hizo un solo remate. Ni uno, ni siquiera desviado. No hubo un solo bloqueo de los zagueros españoles e incluso Luis Enrique se dio el lujo de darles descanso en el segundo tiempo a los experimentados del plantel y a seguir ensayando la fórmula de la juventud.



Fue un entrenamiento abierto al público en el estadio Al Thumama, con 40.013 espectadores repartidos entre manchones de hinchas españoles, un grupo grande de costarricenses detrás del arco sur, muchos mexicanos disfrazados de españoles y que se destaparon con la goleada (porque ‘Chucky’ Lozano no jugó, pero igual le cantaron como si hubiera saltado a la cancha) y algunos cataríes, con camiseta de España también, celebrando como propio el triunfo.



Suárez reconoció lo mal que se jugó y dio la cara (véase recuadro). Lo que sí sorprendió, en la zona mixta, fue la respuesta de Celso Borges, uno de los experimentados de Costa Rica, en declaraciones a Teletica Radio: “No faltó nada, hubo actitud, ganas.Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible y ellos interpretaron mejor el juego y ganaron”, dijo. Habló como actuaron todos...



España es candidata seria. Costa Rica, en cambio, quedó en deuda y ahora, desde hoy, tiene 3 días para que Suárez organice su cabeza y, luego, la del plantel.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial a Qatar

@Josasc

