El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, lamentó la derrota en cuartos de final contra Francia y aseguró que no ha tomado una decisión sobre su continuidad al frente de los Tres Leones. "Tras cada torneo nos sentamos, evaluamos la situación y reflexionamos.

Necesitamos un poco de tiempo para asegurarnos de que todo el mundo tome la decisión correcta", señaló.



Agregó que, en caso de seguir, "sería una responsabilidad que precisa de mucha energía" por lo que no quiere precipitarse a la hora de tomar una decisión.

Gareth Southgate, DT de Inglaterra.

"Emocionalmente siento muchas cosas y eso me quita mucha energía. Quiero tomar la mejor decisión, pensando en el equipo, en Inglaterra, en la Federación. Tengo que estar seguro de que la decisión que tome es la buena. En el pasado, tomar decisiones en estas circunstancias no me ha ido bien, necesito un poco de distancia", dijo.



El técnico aseguró que Inglaterra hizo contra Francia "el mejor partido ante una grande" desde que él está en el cargo.



"Hemos tenido más disparos, más ocasiones, más tiempo de posesión. Estoy orgulloso de su trabajo, hemos mostrado un nuevo rostro, hemos demostrado personalidad, hemos superado lo esperado, no puedo pedir más a los jugadores y el cuerpo técnico.



Pero esta noche no ha sido suficiente, pensábamos que podíamos ganar el Mundial, pero esta noche ha sido demasiado difícil", indicó. Southgate restó toda responsabilidad de la derrota a Harry Kane, que falló el penalti que habría sido el empate. "No hay nada que reprocharle, si estamos aquí es por sus cualidades del líder. Esto es un equipo, un colectivo, ganamos y perdemos juntos.



Tenía enfrente un portero al que conoce bien y que le conoce. Pero si tuviera que tomar otra vez la decisión de que él lanzara el penalti lo haría. Los mejores también pueden fallar", dijo.



