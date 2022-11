Quedaron definidas este martes las dos primeras llaves de octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, y este miércoles se conocerán los nuevos clasificados.

Los fanáticos en Colombia se han preguntado este martes la razón por la que no pueden ver todos los partidos del Mundial por los canales de TV abierta en el país.



Por ejemplo, en esta jornada que dejó los primeros clasificados a octavos, la TV abierta en Colombia no transmitió varios partidos, y este miércoles será igual, por ejemplo, no se verá el partido entre Argentina y Polonia, ni Arabia vs. México.



Solo Directv, dueño de los derechos exclusivos, pasa en directo todos los partidos del Mundial, los 64 compromisos de la Copa del Mundo.

¿Por que no pasan todos los partidos?

Facebook Twitter Linkedin

Los 715 presos que serán liberados están en 12 prisiones del país. Foto: EFE

El dueño de los derechos para Latinoamérica es Directv Latinoamérica, que en la cadena de la industria de derechos de TV decidió revender esos derechos a distintos países del continente. Su estrategia comercial fue vender un paquete con unos partidos, no todos, y no se podían escoger.



Los canales Caracol y RCN adquirieron el paquete de 32 partidos tal como venia, sin posibilidad de escoger cuáles quería pasar.



Es por eso que la mitad del Mundial, 32 partidos, no se ven en Colombia en TV abierta. Son en total 20 partidos de 28 los que estos canales pueden pasar de la primera ronda.



En esta primera fase, tampoco se pasarán los juegos Canadá vs. Marruecos, Croacia vs. Bélgica, Costa Rica vs. Alemania, Corea del Sur vs. Portugal ni Camerún vs. Brasil.



Así las cosas, los canales abiertos tienen desde octavos 12 partidos más para trasmitir de los 16 que harán falta.





DEPORTES

Más noticias de deportes