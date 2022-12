Brasil quedó eliminado del Mundial de Qatar tras igualar el partido contra Croacia con un gol cada uno y depués perder por penales ante los europeos este viernes, en el estadio Education City.



Pero un factor llamó la atención de los fanáticos y las redes sociales: ¿por qué Neymar no ejecutó su penalti? O más bien, ¿por qué la serie brasileña no abrió antes que las europeas?



El hecho llama la atención y generó críticas porque Rodrygo, quien abrió los tiros para Brasil, fue uno de los que falló, mientras que la expectativa era que Neymar fuera el lanzador.



El hecho de que el número 10 no anote se puede explicar desde un punto de vista estratégico, pero que deja en riesgo la definición precisamente porque existe la posibilidad de no tener la oportunidad de anotar.

Por lo general, los mejores pateadores se eligen para abrir o cerrar la serie de penales. Neymar, el tirador oficial de Brasil, fue el elegido para cerrar la serie ante Croacia. Como Brasil quedó eliminado antes del quinto penalti, el número 10 no tuvo la oportunidad de ejecutarlo.

La idea de dejar al mejor pateador en el último tiro es dar la mayor penalización por presión (porque puede sellar una clasificación o eliminación) con el mejor jugador. Por lo tanto, tener más posibilidades de éxito en el momento decisivo.

Neymar llorando ante la eliminación de Qatar Foto: AFP

Por lo general, los equipos que tienen buenos tiradores en su serie ponen a los mejores al final. Fue el caso de Brasil, desafortunadamente, la estrategia no funcionó contra Croacia.



En la última tanda de penaltis en Brasil, Neymar no estuvo en el terreno de juego. Fue en la Copa América 2019, en la victoria sobre Paraguay, y cargaron Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho, Roberto Firmino y Gabriel Jesus.



O GLOBO (GDA)

