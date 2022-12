El Mundial de Qatar entra en su etapa definitiva y más emocionante con la disputa de la fase de cuartos de final, que a excepción de Marruecos, que sacó a España, presenta grandes favoritos, por lo que se esperan unas llaves muy parejas.

Brasil vs. Croacia

Brasil y Croacia se clasificaron a cuartos de final de Catar-2022 el lunes, donde se enfrentarán entre si, y dejaron a Asia sin representantes en el Mundial. Pentacampeones mundiales y balcánicos se metieron entre los ocho mejores de manera muy distinta. Mientras la Canarinha goleó -y sobre todo en el primer tiempo dio un espectáculo de jogo bonito- a Corea del Sur por 4-1, Croacia eliminó en emotiva definición por penales 3-1 a Japón tras empatar a uno.

Inglaterra vs. Francia

El Mundial de Qatar tendrá su clásico en cuartos de final, un duelo entre Inglaterra y

Francia, uno de los que más se ha repetido en la historia, pero que constituirá una novedad: por vez primera ambas naciones se medirán en una ronda a eliminación directa. Nunca es un duelo anodino, por la historia común que tienen ambos países y la rivalidad a muchos niveles, que se traduce también en el deporte y que otorga a sus enfrentamientos una dimensión superior.

Argentina vs. Países Bajos

El control de Bergkamp, los "papelitos" de Buenos Aires, el contraste entre el naranja y el azul cielo sobre el césped: la historia del Mundial ha ofrecido partidos legendarios entre Argentina y Países Bajos, uno de los duelos estelares de cuartos de final de Catar-2022, el viernes 9 de diciembre. Con esta sexta edición, el choque entre la Albiceleste y la Oranje se convierte en el tercer emparejamiento más repetido en los Mundiales, por detrás del Brasil-Suecia y del Argentina-Alemania o RFA (siete ocasiones).

Portugal vs. Marruecos

Un épico Marruecos y la avasallante Portugal se convirtieron este martes en los últimos clasificados a cuartos de final del Mundial de Catar-2022 y chocarán por un lugar en semifinales el sábado. La selección del norte de Áfica dejó al torneo en el pequeño emirato del Golfo sin el esperado clásico ibérico al dar el batacazo de los octavos de final al vencer por penales 3-0 a una ineficaz España.

Programación

Cuartos de final Foto: EL TIEMPO

Viernes 9 de diciembre

Croacia vs. Brasil 10 a. m. (Directv)

Países Bajos vs. Argentina 2 p. m. (Rcn, Caracol, Directv)



Sábado 10 de diciembre

Marruecos vs. Portugal 10 a. m. (Rcn, Caracol, Directv)

Inglaterra vs. Francia 2 p. m. (Rcn, Caracol, Directv)



