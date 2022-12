Meluk le cuenta... (Mbappé, no Messi, es el mejor por ahora)

La figura del Mundial de Catar cumplida la segunda jornada de los octavos de final no es Lionel Messi. No se dejen llevar por el bombardeo incesante de los canales de TV argentinos que nos alimentan las pantallas cerradas y pagas, ni por la mayoría de los medios locales que, por afinidad suramericana y tal, se creen argentinos.

Messi, el supercrac indiscutido del fútbol mundial hace 15 años y para muchísimos ya integrante del Olimpo eterno de todos los tiempos del fútbol, un tipo que ya es leyenda por su impresionante arsenal de goles, asistencias, gambetas y calidad desbordada, ha sido el mejor de Argentina. Eso sí, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de eso. Con una simple mirada de reojo de los cuatro duelos disputado por Argentina se llega a esa conclusión evidente.



Messi, no; Mbappé

Es uno de los mejores del Mundial, pero no el mejor. ¿Puede ser el segundo? Sí. Entra en esa discusión. Porque el mejor del Mundial es hasta ahora, repito eso, el francés Kylian Mbappé. La delantera del PSG —y falta ver cómo reaparece, si es que reaparece hoy Neymar en Brasil— brilla a máxima potencia en la Copa del Mundo. De paso, traslada las versiones de prensa de sus diferencias de camerino y egos a las canchas de Catar.



Mbappé es el máximo anotador del Mundial con cinco goles, dos de ellos en la victoria y clasificación a cuartos de final 3-1 sobre la discreta Polonia. Y Mbappé, el niño genio (23 años) y problema del fútbol francés, estuvo de locos. Velocidad, explosión de gol, remates de mortero, enganche corto, sentido de equipo para ubicar a sus compañeros con radar de murciélago. Ya tiene tres asistencias: ‘pasegoles’, en colombiano.



“Kylian, con su capacidad, es el que brilla para resolver los problemas. Mejor para nosotros”, dijo su DT Deschamps.

“Es difícil encontrar los límites de Mbappé en un partido como el de hoy (ayer). Marcó dos goles extraordinarios. Es una gran ventaja para nosotros contar con él. Tendremos que subir el nivel como equipo, porque sabemos que podemos contar con Mbappé”, dijo el portero y capitán Lloris.

A los 23 años, Mbappé es una ráfaga de gol, un ventarrón de frescura. Y, también, un líder silencioso con tremenda personalidad. No solo le dijo no al Real Madrid. Además, no posó en la foto oficial de Francia porque no le pagaron derechos de imagen. No recibe los premios a la figura del partido porque no le hará publicidad gratuita a la cervecera patrocinadora del Mundial y, además, por ser, según dicen, una bebida alcohólica. Y no ha dado, ni quizás dará, una sola rueda de prensa con los patrocinadores de Fifa a su espalda en las escenografía.

Ahora: ¿Argentina ganó bien y merecidamente su paso a los cuartos de final? Sí. Está claro. ¿Argentina fue superior en su partido? Sí. Era lo lógico. Jugaba contra Australia. ¿Messi fue el mejor de la cancha? Sí, de lejos. ¿Y Messi hizo un partido legendario y para la historia? No. Eso no. Como lo hablamos en nuestro programa de video Vivamos el Mundial, en ELTIEMPO.COM y Futbolred, de los 1.000 partidos que lleva Messi, tendrá, al menos, 500 mejores.



(Lea también: Inglaterra goleó y enfrentará a Francia en cuartos de final: los goles)



Ya la argentinización mediática que tenemos afirma que mientras Mbappé tiene a Griezman y un equipazo detrás de él, Messi es único. ¿Nos van a volver a vender el cuento de que ganarán un Mundial con Maradona y 10 más, con Messi y 10 más?

Quizás Messi al final sea la gran y merecida figura del Mundial. Pero hoy no lo es. Es Mbappé.





