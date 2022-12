La ausencia de Karim Benzema suponía un problema grave para la Selección de Francia antes de la Copa del Mundo. En el mejor momento de su carrera, el ganador del Balón de Oro de 2022 parecía tener en Qatar 2022 la oportunidad de consagrarse.

Sin embargo, un problema muscular días antes del comienzo del Mundial dejó a Benzema por fuera de la delegación francesa para el torneo, aunque el DT Didier Deschamps nunca lo sacó de la lista de 26 inscritos.



En las últimas horas se especuló con la posibilidad de que Benzema viajara a Doha y estuviera disponible para la final del torneo. El técnico resolvió su ausencia con la entrada de Olivier Giroud y el delantero del Milan ha tenido un gran Mundial. También ha tenido una actuación muy destacada, con mucho sacrificio, Antoine Griezmann.

Benzema ya volvió a las canchas



Benzema ya está recuperado y listo para jugar. De hecho, este jueves fue titular en un partido amistoso en el que el Real Madrid empató 1-1 con el Leganés.

Karim Benzema. Foto: EFE



No se ha confirmado si el atacante viajará a Qatar. Pero un mensaje publicado en sus redes sociales generó una gran duda y pareciera que Benzema no tiene en este momento la cabeza en el Mundial.



En su cuenta de Instagram, Benzema publicó una fotografía en primer plano, vestido de civil y con una gorra, con una enigmática frase: 'Ça ne m’intéresse pas' (No me importa).

La imagen tenía más de un millón de 'Me gusta' en apenas una hora de haber sido publicada, pero también había muchos comentarios en contra del jugador, al considerar que ese misterio no le cae bien a una Selección que busca un bicampeonato mundial.



