Jorge Luis Pinto es el técnico colombiano que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final, fase en la que quedó eliminado por Países Bajos en lanzamientos desde el punto penalti.

Pinto tiene una relación especial con el fútbol brasileño. Entre 1973 y 1975 hizo una especialización en la Universidad de Sao Paulo, tras haberse formado como licenciado en Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá.

El dolor de Jorge Luis Pinto por la eliminación de Brasil

Jorge Luis Pinto



Por esta razón, Pinto expresó su dolor por la eliminación de Brasil, a tal punto que llegó hasta las lágrimas a la hora de comentar el partido que el equipo de Tite perdió contra Croacia en lanzamientos desde el punto penalti.



“Nací con el fútbol brasileño, viví con el fútbol brasileño, estudié en Brasil, tengo grandes amigos del fútbol brasileño, y me duele una eliminación vergonzosa. Como profesional del fútbol me parece vergonzosa la eliminación, que no se puede contemplar frente a la nómina que tiene Brasil, con todo el combo que tiene”, dijo Pinto, llorando, en charla con Semana.



“He venido acompañando a Brasil como hincha desde el año 82, en Sarriá; en México 86, cuando los penales de Sócrates, y no me acuerdo en qué otro. El de Italia 90, con el gol de Caniggia a pase de Maradona, en el 94, cuando salió campeona en Estados Unidos, en la final de Francia 98, cuando salió subcampeón”, agregó el DT del Deportivo Cali.

"He venido acompañando a Brasil como hincha… Cosas del fútbol. Me pareció triste lo de Brasil, que terminó bailado por Croacia": Jorge Luis Pinto rompe en llanto en pleno programa. #SemanaMundialhttps://t.co/gvAUp1qi5T pic.twitter.com/6G2oYtyxCd — Revista Semana (@RevistaSemana) December 9, 2022



Pinto criticó duramente el partido que hizo Brasil, que le costó la eliminación. “Me pareció triste lo de Brasil, terminó bailado por Croacia. Fue un Brasil sin respuestas, sin actitud, sin disposición de juego, solamente fundamentada en una individualidad que por suerte la tuvo Neymar con el gol”, declaró.



“Nos vamos tristes porque creíamos mucho en Brasil por su capacidad, por sus jugadores, por todo el talento que representa para Latinoamérica”, agregó el DT santandereano.



