Salió el balón o no? El gol de la victoria de Japón ante España (2-1), que provocó indirectamente la eliminación de Alemania el jueves en Doha, dolió especialmente entre los hinchas de la 'Mannschaft', entre los cuales dará que hablar en los próximos días. Si en lugar de ganar Japón hubiera empatado, la Mannschaft se habría clasificado por la diferencia de goles, tras su victoria 4-2 ante Costa Rica.

En el minuto 51, el japonés Kaoru Mitoma se lanza a por una pelota que se perdía por la línea de fondo y centra para que Ao Tanaka anote el segundo tanto nipón. Según las imágenes de televisión a cámara lenta parece que el balón supera los límites del terreno de juego cuando Mitoma se tira para centrar a Tanaka.



El árbitro, el sudafricano Victor Gomes, concedió el gol tras repasar la acción en el

VAR (51). "Desde mi punto de vista, creo que la pelota estaba a mitad fuera, pero no pude verlo bien por la velocidad, estaba concentrado en el hecho de marcar", declaró el goleador en conferencia de prensa como mejor hombre del partido. "Hay una posibilidad de que el balón hubiese salido, y si hubiese sido el caso y no hubiese habido gol, no estaría decepcionado. Al final, es gol, por lo que estoy muy feliz", añadió.

Análisis 3D



En las últimas horas se ha difundido en cuentas de análisis de arbitraje en Twitter una imagen en 3D que despeja las dudas.



En ella se ve que la pelota no alcanza a atravesar totalmente la línea final, por lo que la jugada es válida.

📺 Análisis del segundo gol de Japón contra España.



Tras el análisis 3D de la acción, se puede apreciar como el balón no sobrepasa la línea por completo.



El tanto de Japón es VÁLIDO. ✅



📺 Análisis del segundo gol de Japón contra España.

Tras el análisis 3D de la acción, se puede apreciar como el balón no sobrepasa la línea por completo.

El tanto de Japón es VÁLIDO. ✅

