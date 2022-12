Marruecos, una oda a la superdefensa (Meluk le cuenta)

Señores de la santa madre moral futbolística, primeros en su nombre, reyes de la pelota y de los primeros pases, señores de los siete reinos tácticos y protectores del reino del gol, los convoco hoy para que, en medio de su infinita sabiduría, resuelvan la cuestión de este juego de tronos mundialista: Marruecos y su gesta heroica, ¿es la encarnación de lo que ustedes llaman ‘antifútbol’?

Hoy, Marruecos, el primer equipo árabe y africano semifinalista en un mundial, el equipo que despierta simpatías y elogios, es una oda al más puro juego supercerrado, superdefensivo, de retranca y candado; de hombres agrupados con los escudos por delante, las lanzas empuñadas y el cuchillo entre los dientes.



Con el fútbol defensivo siempre ha existido una doble moral, una hipocresía futbolera, porque a todos se les llena la boca hablando del jogo bonito, del ataque, de los carruseles de pases, de ser ofensivos, de jugar para adelante. “El que sale a defender termina perdiendo”, repiten con tonito de suficiencia intelectual. ¡Qué le digan eso a Marruecos! y si me apuran... ¡a Croacia!



Selección de Marruecos celebra el paso a la semifinal. Foto: Abedin Taherkenareh. Efe

A los que se defienden no los bajan de mezquinos, tacaños, avaros, maquiavélicos, resultadistas, picapiedreros...



Hago una salvedad ya antes mencionada un par de veces en esta misma columna: esos mismos reyes de los siete reinos tácticos, primeros en su nombre del fútbol con pe de pelota, pase, posesión, proponer, patatín y patatán, cambian de discurso, como las veletas de dirección con los vientos de los resultados a su conveniencia.



Si un rival se cierra y contragolpea y lo hace contra la selección de su país o del equipo de su plaza o al que le hacen fuerza, es satanizado y ubicado de inmediato en el último círculo del infierno. Pero si lo hace la selección de su país o el equipo de su plaza o al que le hacen fuerza y ganan y clasifican, entonces son equipos tácticos, ordenados, corajudos, trabajados, disciplinados y serios. Ya no son ejemplos del ‘diabólico antifútbol’, sino del juego colectivo, la solidaridad, la coherencia, la táctica, la valentía y la persistencia, como dicen ahora de Marruecos y si me apuran... ¡de Croacia! A propósito, el partido entre ellos en la primera ronda terminó 0-0, ¡no podía ser de otra manera!



Pero decir que un equipo es defensivo, como Marruecos, suena a mentar un pecado. Por eso no lo han dicho esta vez a pesar de lo evidente: además del 0-0 contra Croacia, Bélgica no pudo romper sus muros y perdió 2-0, España tampoco cruzó el alambre de púas y tras el 0-0 con alargue se ensartó en los penaltis de desempate. Y Portugal tampoco fue segueta ni ganzúa para romper o abrir el candado.



No he visto al primer santurrón del fútbol santiguarse ahora con Marruecos. Hablar de ‘antifútbol’ por utilizar posicionamientos y estrategias defensivas o superdefensivas no es un error de prepotencia romántica en el fútbol. Defenderse es tan válido como atacar.



Pero los que ven la defensa como algo impuro, indebido y reprobable son los mismos que para hablar de las victorias de los Marruecos, y si me apuran, de las Croacias, parecen habitación de hotel: acomodación doble.

Hoy, esta Marruecos superdefensiva y fuerte, que sin pena revienta una pelota, se mete atrás, da una patada, se cuelga debajo del palo y contragolpea (¡bien hecho, esa es una opción tan válida como cualquier otra en el fútbol!), es para todos un equipazo valiente, táctico y ordenado, incluso para los señores de la santa madre moral del juego y el sobreanálisis que hoy no hablan de antifútbol.



P. D.: Me acordé de Falcao, en una rueda de prensa de Colombia en Rusia 2018, antes del partido que tocaba ganarle a Polonia sí o sí. “En los medios somos un país exigente en cómo se gana. Quizá hay otros que no les interesan los medios sino el fin”. Marruecos, y si me apuran, ¡Croacia!, es hoy elogiado ejemplo. Vayan viendo...



