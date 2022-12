La Fifa anunció este lunes la apertura de expedientes disciplinarios contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y cuatro jugadores de la Celeste (José Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín) por los incidentes del final del partido contra Ghana que supuso la eliminación de Uruguay del Mundial.

El pasado viernes, Uruguay se impuso 2-0 a Ghana pero ese triunfo no evitó su adiós del torneo en la fase de grupos, tras esa tercera y última fecha.



Al término del encuentro varios jugadores protagonizaron airadas protestas contra los responsables del arbitraje, acompañadas de diversos incidentes, que motivan ahora esta medida del Comité Disciplinario de la FIFA, que abre la puerta así a eventuales sanciones.



"El Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expedientes contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por potenciales violaciones de los artículos 11 (comportamiento ofensivo y violaciones de los principales del juego limpio), 12 (mala conducta de jugadores y responsables) y 13 (discriminación) del Código Disciplinario de la

FIFA en relación a incidentes durante el partido entre Ghana y Uruguay de la Copa Mundial FIFA, que tuvo lugar el 2 de diciembre", explicó la FIFA en un breve comunicado.

"Se abrieron expedientes separados contra los jugadores uruguayos José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín por potenciales violaciones de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación a los incidentes que ocurrieron en el final de dicho partido", añadió. -

Precedente Suárez

El final del partido entre uruguayos y ghaneses estuvo marcado por una enorme tensión. La Celeste estuvo tranquila con su triunfo 2-0 sobre las Estrellas Negras, hasta que en el otro partido del grupo que se estaba disputando a la vez Corea del Sur marcó en el descuento y ganó 2-1 a Portugal.



Un tanto que eliminaba indirectamente a Uruguay, de la manera más dolorosa, por lo que la selección Celeste se lanzó en busca de un tercer tanto que no llegó y que les habría dado el billete a octavos.



Ello enervó los ánimos en el equipo sudamericano, muy descontento con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, que pitó en la primera mitad un penal a favor de Ghana pero luego no concedió los que Uruguay reclamó, especialmente uno a Cavani y otro a Darwin Núñez. En ese último caso, el árbitro había acudido a revisar la pantalla mediante el VAR pero optó por no decretar penal.



Al término del partido, varios jugadores de Uruguay rodearon e increparon vehementemente al árbitro por sus decisiones, en una sucesión de empujones, gritos y reclamaciones airadas. Giménez fue uno de los que tuvo una actitud más airada y en sus protestas llegó además a golpear con el codo a un miembro de la FIFA, mientras que Cavani dio un puñetazo a la pantalla del VAR al retirarse a los vestuarios.



Un futbolista uruguayo ya recibió en un reciente Mundial una sanción muy importante por parte de la FIFA. Fue el atacante Luis Suárez, que por morder al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil-2014 fue después castigado con nueve partidos oficiales de suspensión y cuatro meses de inhabilitación de toda actividad relacionada con el fútbol.



