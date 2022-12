El Mundial de Qatar 2022 va revelando sus clasificados a la fase de octavos de final, y este viernes, con la clasificación de Portugal y Corea del Sur, tan solo faltan por saber quiénes serán los dueños de los últimos dos cupos para la siguiente ronda.



Corea del Sur se metió a última hora en los octavos de final del Mundial de Qatar tras vencer este viernes a Portugal en el 90+1' por 2-1. Con esto, Portugal lidera el grupo H y los asiáticos son segundos.



Por su parte, Uruguay venció a Ghana pero le hizo falta un gol ya que quedaron con los mismos cuatro puntos de Corea y el mismo gol de diferencia de cero. SIn embargo, los asiáticos pasaron por Fair Play, ya que los líderados por Heung-Min Son tuvieron cinco tarjetas amarillas mientras que los de Luis Suárez finalizaron el torneo con seis amarillas. Cabe mencionar que el encuentro entre coreanos y uruguayos terminó 0-0-

Las llaves de octavos

Así quedan las llaves definidas de Octavos de final, mañana comienzan los duelos de accesos a cuartos de final 🔥⚽️ pic.twitter.com/1IrruodhIt — Mi Mundo Futbolero (@mimundofutboler) December 2, 2022

Inglaterra, primera de su grupo, se enfrentará a Senegal en octavos de final. Esta llave será el domingo, a las 2 p. m.



Paises Bajos, primera del grupo A, va ahora contra la selección de Estados Unidos. Este partido será el sábado, a las 10 a. m.



Argentina, primera del C, enfrenta a Australia, segunda del grupo D. Este partido, el sábado a las 2 p. m.



Polonia, segunda del C, se medirá con Francia, la actual campeona del mundo. Esta llave será el domingo, a las 10 a. m.



Japón, primera del grupo E, buscará una victoria histórica frente a la reciente subcampeona del mundo, Croacia. Esta llave será el lunes a las 10 a. m.



España, segunda del grupo E, se enfrentará a Marruecos. Esta llave será el martes a las 10 a. m.



Corea del Sur, segunda del grupo H, espera posiblemente a Brasil. Esta llave será el lunes a las 2 p. m.



Portugal, primera del grupo H, espera a la segunda del Grupo G. Podría ser Suiza o Camerún. Esta llave será el martes a las 2 p. m.



