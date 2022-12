El croata Dominik Livakovic sigue empeñado en ser uno de los grandes protagonistas del Mundial de Catar 2022 y con la pena máxima detenida al brasileño Rodrygo Goes igualó al alemán Harald Schumacher, el argentino Sergio Goycochea y su compatriota Danijel Subasic como los guardametas que han detenido cuatro cobros en la historia de los mundiales.

Livakovic, guardameta del Dinamo de Zagreb, detuvo ante Japón en los octavos de final los lanzamientos de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma y Maya Yoshida para sellar el 3-1 en la tanda que les otorgó el pase a los croatas. En cuartos volvió a ser decisivo al detener el tiro de Rodrygo.



El fallo de Marquinhos, que se encontró con el poste al querer ajustar demasiado el balón, selló el 4-2 que situó a Croacia de nuevo en la semifinal.



Cuatro años antes, en Rusia 2018, el héroe fue Subasic. Hizo lo propio ante los daneses Christian Eriksen, Lasse Schone y Jorgensen en octavos, y en cuartos frente al ruso Fedor Smolov. Livakovic era suplente de Subasic y tercer portero de ese equipo.

El primero que lo logró fue el germano Schumacher, quien detuvo dos lanzamientos a los franceses Didier Six y Maxime Bossis en la semifinal de España 1982 y a los mexicanos Fernando Quirarte y Raúl Servin en el Mundial de 1986.

Y en la siguiente edición, en Italia 1990, lo emuló el argentino Goycochea, que abortó los lanzamientos de los yugoslavos Dragoljub Brnovic y Faruk Hadzibegic en cuartos de final y los de los italianos Roberto Donadoni y Aldo Serena en semifinales.

La historia de Livakovic

Dominik Livakovic, el héroe portero croata. Foto: AFP

Livakovic aseguró, después del partido en el que dieron la sorpresa contra Brasil, que los jugadores croatas son unos “luchadores”.



Elegido mejor jugador del partido, el portero comentó que es un equipo que tiene “experiencia” como para no venirse abajo cuando las cosas se ponen mal, como cuando Neymar adelantó a Brasil en la prórroga, y que siempre tratan de dar lo mejor, como seguirán intentando. Así mismo, agradeció “a todos los aficionados que estuvieron aquí y los que ayudaron desde casa”.



“Estamos muy felices, vamos a ver hasta dónde podemos llegar”, apuntó Livakovic, desconocido para muchos, pero que desde hace un tiempo venía siendo seguido por una figura del arco en el mundo, el español Iker Casillas.



“Este año he seguido a Dominik Livakovic. Juega en el Dinamo Zagreb. 24 años. Interesante”, escribió Casillas en su cuenta de Twitter en abril de 2019, cuando ya Livakovic tenía una convocatoria a una Copa del Mundo, pero sin tener minutos.

La admiración era mutua. En una entrevista en 2018, Livakovic dijo: “Además de Daniel Subasic, mis modelos por seguir son el portero David de Gea y cuando era niño, la persona que me hizo elegir la portería fue Iker Casillas”.



Livakovic debutó en el NK Zagreb en 2013, a los 18 años, y estuvo cuatro temporadas en ese club antes de dar el salto al Dinamo Zagreb en 2016.



Esta temporada ya había tenido un baño de popularidad al ayudar al Dinamo a llegar a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y en el primer partido, dieron la sorpresa al vencer 1-0 al Chelsea, un resultado que le costó el puesto al DT Thomas Tuchel.

Fue la única victoria del Dinamo, que no pudo llegar ni siquiera al tercer lugar para jugar la Europa League. Pero Livakovic demostró su valor. Ahora, con su brillo en la Copa del Mundo, seguramente va a tener un salto importante en su carrera, a los 27 años, luego de ser la pesadilla de japoneses y brasileños.





