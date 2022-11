El Mundial de Qatar 2022 va revelando sus clasificados a la fase de octavos de final, y este miércoles, con la clasificación de Argentina y Polonia, se armaron otras dos llaves.



(Le puede interesar: Argentina, de pie y en octavos: vence a Polonia y alimenta su sueño en Qatar)

Argentina confirmó su recuperación y derrotó este miércoles 2-0 a Polonia, logrando el billete a los octavos de final del Mundial de Catar y además como líder del grupo C, en un partido en el que Lionel Messi había fallado un penal.



(También: ¡Canta y no llores! México eliminado de Qatar 2022)



Aunque resurgió el miércoles con un triunfo 2-1 ante Arabia Saudita, México acabó pagando su falta de gol en Catar-2022 hasta encajar su despedida más temprana en un Mundial en 44 años. La victoria del equipo de Gerardo Martino, que no vio puerta en el empate inicial ante Polonia (0-0) y la derrota ante Argentina (2-0), acabó siendo insuficiente por el lastre de la mayor sequía goleadora de su historia en los Mundiales. Polonia logra su cupo a octavos.

Las llaves de octavos

Facebook Twitter Linkedin

La selección de Francia ya está clasificada en octavos de final del Mundial de Qatar de 2022. Foto: Noushad Thekkayil. EFE

Inglaterra, primera de su grupo, se enfrentará a Senegal en octavos de final. Esta llave será el domingo, a las 2 p. m.



Paises Bajos, primera del grupo A, va ahora contra la selección de Estados Unidos. Este partido será el sábado, a las 10 a. m.



Argentina, primera del C, enfrenta a Australia, segunda del grupo D. Este partido, el sábado a las 2 p. m.



Polonia, segunda del C, se medirá con Francia, la actual campeona del mundo. Esta llave será el domingo, a las 10 a. m.



(Le recomendamos leer: Andrés Balanta: desgarrador relato revela sus últimos instantes con vida)



DEPORTES

Más noticias de deportes