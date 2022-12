Este viernes terminó la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y quedaron listos los emparejamientos de los octavos de final.



Este viernes Brasil se confirmó como primera de su grupo, el G, lo propio hizo Portugal en el H. Así quedaron los cruces.

Países Bajos vs. Estados Unidos

Un gol de Kalidou Koulibaly en el minuto 70, instantes después del 1-1 anotado por Moisés Caicedo, eliminó a Ecuador del Mundial 2022 y clasificó para los

octavos de final a Senegal, como segunda de grupo, por detrás de Países Bajos.

Los goles del delantero Cody Gakpo, en la primera parte, y del centrocampista Frankie De Jong, al inicio de la segunda, propiciaron la victoria ante la selección anfitriona por 2-0 en el encuentro que completó el Grupo A de Qatar 2022. Con la victoria, el cuadro de Louis Van Gaal se aseguró la presencia en los octavos de final.

Países Bajos vs. Estados Unidos, cruce en octavos de final. Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil y José Sena

Inglaterra vs. Senegal

Posteriormente, Inglaterra, muy superior a su vecino Gales, se impuso este martes en Doha en el duelo británico por 3-0, con actuación decisiva de Marcus Rashford, terminando en primera posición del Grupo B.

Inglaterra vs. Senegal, cruce en octavos de final. Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek y Rodrigo Jiménez

Con un gol de su figura Christian Pulisic, Estados Unidos logró el martes una angustiosa victoria 1-0 ante Irán en un duelo de alta tensión que selló su clasificación a los octavos de final del Mundial de Catar. Pulisic, delantero del Chelsea, anotó en el minuto 38 el gol de un triunfo.

Argentina vs. Australia

Lionel Messi en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

Alexis Mac Allister, 23 años, futbolista del Brighton, fue la figura que llevó a Argentina a los octavos de final. Abrió el marcador contra Polonia, equipo al que derrotó 2-0 y aseguró la primera posición en el grupo C.



A primera hora, Australia dio el golpe: venció y eliminó a Dinamarca, llegando a 6 puntos, los mismos que Francia, pero terminó segundo por diferencia de goles negativa.

Francia vs. Polonia

Francia viene de caer de manera sorpresiva contra Túnez, 1-0, pero es una de las grandes candidatas y revalidar el título que consiguió en Rusia.

Kylian Mbappé Foto: Noushad Thekkayil. Efe

En frente tendrá a Polonia, de Robert Lewandowski, que cayó 0-2 con Argentina, pero avanzó por diferencia de gol positiva con México.

Japón vs. Croacia

España vs. Japón. Foto: EFE

Japón remontó y ganó 2-1 a España, este jueves en Doha, por lo que el equipo asiático pasa a octavos del Mundial como primera del grupo E mientras que el europeo lo hace como segunda. En el otro partido de la llave E Alemania ganó 4-2 a Costa Rica, pero la cuatro veces campeona mundial queda eliminada, junto con el equipo centroamericano.



Croacia logró el pase a los octavos de final del Mundial de Catar como segunda del grupo F tras empatar sin goles frente a Bélgica, que se queda fuera a las primeras de cambio.

Marruecos vs. España

Canadá vs. Marruecos Foto: AFP

La selección de Marruecos venció este jueves a la de Canadá (1-2) y accede por segunda vez en su historia a octavos de final de un Mundial, como primera de grupo. Los goles de Hakim Ziyech, tras un error del portero canadiense, y de Youssef En-Nesyri permitieron a los marroquíes amarrar la primera plaza del grupo y van contra los españoles.



España se clasificó con sufrimiento para octavos de final del Mundial de Catar este jueves, pese a perder 2-1 con la matagigantes Japón, que remontó para pasar como líder del grupo E por delante de la Roja.

Brasil vs. Corea del Sur

Brasil vs Suiza Mundial Qatar 2022 Foto: EFE

Brasil cerró su primera fase con derrotacontra Camerún, 1-0. El equipo pentacampeón del mundo tuvo una nómina alterna para este compromiso, pues ya estaba clasificado.



Su siguiente rival será Corea del Sur, que dio la sorpresa al vencer a Portugal 2-1, con lo que sentenció la eliminación de Uruguay.

Portugal vs. Suiza

Portugal vs. Suiza Foto: EFE

La selección portuguesa de Cristiano Ronaldo avanzó como primera del grupo H. Cerró su actuación en primera fase con derrota contra Corea del Sur.



Ahora, Portugal va contra Suiza, que en un reñido partido derrotó a Serbia, 2-3.

Programación

Llaves de octavos de final Mundial de Qatar. Foto: EL TIEMPO

Inglaterra, primera de su grupo, se enfrentará a Senegal en octavos de final. Esta llave será el domingo, a las 2 p. m.



Paises Bajos, primera del grupo A, va ahora contra la selección de Estados Unidos. Este partido será el sábado, a las 10 a. m.



Argentina, primera del C, enfrenta a Australia, segunda del grupo D. Este partido, el sábado a las 2 p. m.



Polonia, segunda del C, se medirá con Francia, la actual campeona del mundo. Esta llave será el domingo, a las 10 a. m.



Japón vs. Croacia se disputará el lunes a las 10 a. m.



Marruecos vs. España se jugará el próximo martes a las 10 a. m.



Brasil vs. Corea del Sur será el lunes, a las 2 p. m.



Portugal vs. Suiza se disputará el martes, a las 2 p. m.



PABLO ROMERO CON EFE Y AFP

