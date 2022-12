La ceremonia de clausura, bajo el título "Una noche memorable", fue el prólogo estelar a la gran final de Qatar 2022 que disputarán Argentina y Francia a partir de las 10 a. m. en el estadio de Lusail.

El espectáculo tuvo una duración de un cuarto de hora y, tal como anunciaron los organizadores, hizo referencia, por medio de la música y la poesía, a la forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de competición.



"Una noche memorable" termina con canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el torneo.

ÚLTIMA HORA | EN VIVO | Se despide la fiesta del fútbol: El cantante puertorriqueño Ozuna le pone sabor latino a la clausura del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Lusail https://t.co/1rCq8oL9XV pic.twitter.com/itEHUQyyPV — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 18, 2022

Nuestro Ozuna de PR a Qatar… digan lo que digan el género urbano boricua se impone! La Copa Mundial entre Argentina y Francia!!!! ⁦@ozuna⁩ ⁦⁦@AttacTVFrance⁩ @tvargentinanews⁩ ⁦@TelevisionArgen⁩ pic.twitter.com/2vhWkD479g — Sonia Salgado (@SoniaSa44317145) December 18, 2022



Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretaron Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron Light the Sky.



Las puertas del estadio de Lusail, al que se espera que acudan alrededor de 88.000 espectadores.

PABLO ROMERO CON EFE

Más noticias de deportes