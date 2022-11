Argentina no sufrió. No tuvo que rezar. No le provocó infartos de angustia a sus hinchas. Todo eso lo dejó para más adelante, si es que le toca. Por ahora, su victoria fue tranquila. Argentina jugó contra Polonia con superioridad. Resolvió el partido de su clasificación a octavos del Mundial de Qatar 2022. Ganó 2-0. Messi falló un penalti, y ese es un lunar menor para un equipo que recobra fuerzas, que alimenta sueños, que promete dar mucha más batalla. Ahí va Argentina.



No fue Messi el héroe, y eso que tuvo un penalti que no pude encajar. Los héroes argentinos fueron esta vez otros: Mac Allister y Julián Álvarez, los únicos capaces de quebrar la resistencia del enorme portero polaco Szczesny, que parecía imbatible, pero no.

Furia argentina

Miles de argentinos desgarraron sus gargantas para hacer su trabajo de hinchas argentinos: empujar con sus gritos, alentar, respaldar. Y bajo ese coro imponente, los 11 argentinos elegidos jugaron con ayuda extra, una ayuda que no deja de ser una forma de la presión.



Argentina enfrentó esos nervios, esa angustia inicial de saber que un resbalón podría ser fatal. Pero consciente de su rol de ser Argentina, la de Messi, así hizo suyo el partido. No dejó su futuro al azar, elaboró su victoria con paciencia, y su clasificación. Fue amo de la pelota y de su destino.



Extendió sus alas, Álvarez y Di María, rodeo a su estrella Messi, empujó dsdee atrás con Enzo, De Paul y Mac Allister. Los laterales arriba, la defensa jugada. Una sola Argentina de pie y de frente. Y Polonia mirando como su rival suramericano jugaba y luchaba y crecía.

Messi, contra Polonia. Foto: AFP

Polonia, la de Lewandowski, no vivió el partido, no lo sintió, no se dio cuenta cómo su adversario le fue pasando por encima. Fue una Polonia fría.

Y eso que Messi tuvo el primer gran desafío y lo falló. Fue un penalti raro, un golpe de Szczesny en la cara de Lio cuando ambos iban por la pelota, y dizque penalti, raro. El caso es que Messi pateó bien, a un ángulo y allá llego con toda su altura el portero gigante y evitó el gol.



El esfuerzo se redobló. Toda Argentina se levantó para rodear a su estrella, y todos fueron por el gol necesario. No fue en la primera parte, la de esa sinfonía argentina, pero sí en la segunda, la de la otra sinfonía argentina.



Un minuto en cancha y se rompió el candado. Fue Mac Allistar el que puso el balón bien ajustado al palo, para que lo acariciara a él, para que el enorme arquero no llegara jamás. Y no llegó, y fue el 1-0. Y el estadio nuevo grande y lujoso en Qatar como que se iba a caer de tanta euforia.

Al minuto 67 Argentina aplacó todo conato de nervios. Julián recibe de espaldas, se gira y saca un riflazo, con tal velocidad que destrozó los reflejos de Szczesny, y 2-0.

Faltaba que Messi anotara para reivindicarse del penalti, para redondear la faena, para que la clasificación no tuviera lunares. No fue, no llegó, quizá el crac guardó los goles para más adelante.



Por ahora, Argentina ganó con ímpetu, y está de pie en octavos, lista para enfrentar a Australia, lista para nuevas batallas. Y su sueño creció un poquito más.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

