‘¿Vos querés que gane Argentina?’ (opinión)

Incómodo. Sin la más mínima intención de soltar una sonrisa. Expectante, como a la defensiva. Sintiendo que algo no está tan bien. El hermetismo que propuso como método de trabajo no es tal y ahora está fastidioso. Quizá su semblante sea el típico de un entrenador que está plenamente concentrado por el compromiso que tiene por delante. En ese mapa de intrigas y misterios en el que navega la Selección de Argentina, Lionel Scaloni se vio molesto porque se ventila parte de la intimidad de la concentración o porque hay versiones infundadas en la prensa que generan malestar interno. Como sea, de cara al choque contra Países Bajos, el escenario es, por lo menos, extraño.



No puede esconder que está molesto. En el día de la práctica cerrada, trascendió que Rodrigo de Paul estaba en duda contra Países Bajos. No le gustó la filtración. “Es muy extraño que pregunten sobre alguna molestia de algún determinado futbolista, porque ayer entrenamos a puertas cerradas. No sé de dónde salen estas informaciones”, reniega. Su posición fue tan terminante que dejó en el ambiente la sensación de que realmente estaba enojado con la situación. Su formato burbuja es lo que siempre lo hizo sentir cómodo, pero que se genere tanto revuelo con la situación de De Paul lo sacó de su eje. No puede manejar sus emociones cuando siente que una de sus órdenes no fue escuchada.



Es tan pasional Scaloni que en tan solo una respuesta puede permitir leer qué quiere decir aunque evite hacerlo.

“No, no estoy enojado. Simplemente, si hay un jugador que no se entrena por un motivo en particular, la necesidad esa de informar enseguida, cuando un entrenamiento es privado... De informar al periodista ‘Rodrigo de Paul está con una molestia, a Di María le duele la uña del pie, Acuña...’. No entiendo la necesidad de crear una alarma. ¡Creamos una alarma! Y a mí no me interesa eso. Sobre todo, porque el rival está atento a esas cosas”, le dijo el seleccionador argentino a Directv Sports.



Y continuó con el mismo tono, aunque como siempre, cuando advierte que su tono está fuera de rango, se autorregula para evitar exceso: “Aunque sea verdad, ¿vos querés que gane Argentina? ¿Y es mejor o peor? Tu trabajo no es escribir qué pasa ahí adentro. El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. Y se acabó: a puertas cerradas. No se puede saber absolutamente nada de lo que pasó ayer. Ha pasado muchas veces. Lo que estoy diciendo es que hoy me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas eran de eso”.

El juego que propuso el propio Scaloni se le volvió difícil de manejar. Pretende controlar qué debe hacer la prensa y qué no. Todo lo que él quiere que quede puertas para adentro no está funcionando tan bien como lo pensó. Incluso, si fuese toda una puesta en escena para tratar de despistar al rival, lo que terminó por formarse en torno a la calma que pretende sostener sobre su equipo lejos estuvo de ser tal, porque tuvo que salir a contestar preguntas que no tenía ganas de responder y hasta el jugador tuvo que aclarar sin que nadie le pidiese que aclarase nada. Si simplemente se trató de un entrenamiento a puertas cerradas y nadie sabe nada de lo que pasa ahí adentro.



La instancia genera tensión, se trata del partido más importante de la carrera como entrenador de Scaloni. Será un aprendizaje más para él. En la antesala de los cuartos de final de la Copa del Mundo, a poco más de 24 horas del gran choque con Países Bajos, el DT, aunque no lo reconozca, ya tiene claro que el botón de la alarma no se apretó desde afuera.



Diego Morini

Periodista de La Nación de Argentina. GDA.

Enviado especial a Doha.

