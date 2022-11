Brasil ya sabe jugar sin Neymar... (Opinión)

Neymar tiene una deuda pendiente con la Copa del Mundo. Una fuerte entrada de Camilo Zúñiga en el juego contra Colombia, en 2014, lo sacó de la semifinal y tuvo que ver desde afuera el humillante 1-7 contra Alemania, la peor derrota de la historia de Brasil junto al Maracanazo. Luego, en 2018, fue titular con Tite y aportó dos goles en el camino hasta los cuartos de final, en el que una mala tarde contra Bélgica dejó a la verdeamarelha sin posibilidad de pelear por el título en Rusia. A pesar de lo ocurrido en esa Copa del Mundo, la Confederación Brasileña de Fútbol respaldó al entrenador, que se irá, pase lo que pase, una vez que termine el torneo de Catar.



El debut de Neymar en Catar estuvo marcado por un golpe en el tobillo derecho que lo sacó de circulación, inicialmente, por el resto de la primera fase. Tite confía en que el atacante del PSG podrá volver a competir. Pero, seguramente, ya tiene diseñado su plan B para suplir su ausencia.



Y Tite ya demostró que ha podido conseguir resultados sin tener a Neymar en el campo de juego. Ya lo hizo en la Copa América de 2019, la primera en la que Brasil fue local, designado por Conmebol (la otra fue de emergencia). En ese torneo, Neymar no estuvo entre los convocados e igual Tite logró el título. Incluso, en esa final contra Perú, hubo jugadores titulares que tampoco están hoy en la lista de 26, como Philippe Coutinho o Roberto Firmino.

El jugador brasileño tuvo que salir por la lesión Foto: EFE



En la eliminatoria para Catar, Brasil jugó 17 partidos y quedó pendiente el duelo en casa contra Argentina, la tarde en que la policía se metió al campo de juego a buscar a los jugadores visitantes que habían violado el protocolo de la pandemia de covid-19. De esos 17 encuentros, Neymar no estuvo en siete. ¿Cómo le fue a Brasil sin él? Pues no perdió ninguno, ganó cinco y empató dos, ambos de visitante y en plazas difíciles, contra equipos que, a la postre, se quedaron con los cupos: Argentina y Ecuador.



Tite, a pesar de que el parte médico no fue el mejor para Neymar, dio un reporte de tranquilidad y espera que pueda volver para los octavos de final. Los que sí miran con preocupación el tema son los seguidores brasileños, que confían plenamente en su talento, como este enviado especial pudo constatarlo, a ras de cancha, en el estadio de Lusail, donde Brasil debutó contra Serbia. Los vivas y las ovaciones de los fanáticos que llegaron al escenario fueron en su mayoría para el astro del PSG.

De pronto no tendrá el mismo brillo sin él, pero Brasil ya ha demostrado que tiene un ramillete muy grande de futbolistas para pelear por la corona en Catar. Vienen dos partidos para demostrarlo.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial a Doha (Qatar)

@Josasc

