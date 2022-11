La Fifa desactivó el primer intento de gesto colectivo a favor de la inclusión en el Mundial de Qatar 2022, al comunicar la imposición de sanciones deportivas a las selecciones cuyos capitanes pretendían llevar el brazalete «One Love», caso de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza, Bélgica y Gales.

Ha anunciado, además, que adelantará la campaña ‘No Discrimination’ (No discriminación), prevista para los cuartos de final del Mundial de Catar, para que los 32 capitanes de las selecciones participantes puedan lucir este brazalete durante todo el torneo.



La polémica de los brazaletes arcoíris

Harry Kane, delantero de Inglaterra. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

"Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestaciones, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA", dijeron las selecciones en un comunicado.



Las selecciones afectadas anunciaron que descartaban la idea de forma conjunta en un comunicado, después de que algunas de ellas lo avanzaran de forma individual antes de sus primeros encuentros este lunes, como Inglaterra ante Irán, Países Bajos contra Senegal y Gales frente a Estados Unidos.



"La FIFA ha sido muy clara al afirmar que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego», explicaron, tras apuntar que estaban dispuestas «a pagar las multas que normalmente se aplican a las infracciones de la normativa sobre el equipamiento", explicaron.



El Reglamento de la Copa Mundial de la Fifa 2022 señala en su articulo 24 sobre el equipamiento de las selecciones que "jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas de deporte, botelleros, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo".



También el Reglamento de equipamiento de la FIFA indica (13.8.1) que «en las fases finales el capitán de cada equipo llevará el brazalete de capitán que suministre la FIFA» y su Código Disciplinario prevé, en el apartado de infracciones y conductas ofensivas, que podrán imponerse medidas disciplinarias a quienes se sirvan «de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva» (art.11, 2 c).

EFE

