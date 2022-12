Mafe Walker es una mujer que se ha hecho famosa en redes sociales tras asegurar que puede hablar el idioma alienígena y que ella misma es un "portal" entre dimensiones.

La mujer comparte frecuentemente en su cuenta de TikTok lo que describe como "contactos con otras dimensiones", en los cuales habla una lengua no reconocible y casi todos sus videos son grabados desde lugares arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán.



"En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores", dice en unos de sus videos.



Según ha explicado, lo que se ve en sus videos son “secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.



"Emito emanaciones vibracionales que te conectan con el recuerdo del corazón. Y al conectar con el corazón se conecta con el gran recuerdo de donde venimos nosotros, se recuerda el para que estamos en la Tierra: propósito, plan de su alma, las misiones terrenales ya que todos somos semillas estelares", describe.



Mafe Walker, quien es colombiana pero vive en México, asegura tener un "ADN galáctico estelar" y su historia ha causado curiosidad en muchas personas. Por eso ahora, cuando los ojos de la mayor parte de la población están en el Mundial de Qatar, fue interrogada por su predicción sobre el campeón del certamen.



Y la respuesta sorprendió a sus seguidores.



'¿Los extraterrestres no ven fútbol?'

Mafe Walker aseguró que viene de una "familia galáctica". Foto: Instagram @mafewalker

En entrevista con 'Tropicana', después de lanzar algunas 'predicciones' sobre otros temas, le preguntaron a Walker por el equipo que, a su juicio, quedará campeón del Mundial de Qatar.



Después de una risa breve, la mujer dijo "Eso sí no sé... Los extraterrestres no sabemos de eso".



"¿No ven fútbol?", le preguntó el locutor.



"Estamos en la nave, amor", respondió Walker.



Esa fue su 'predicción'.

