Segundo día del Mundial y arrancan los partidazos. Por un lado, una aspirante al título desde hace medio siglo y ausente de Rusia-2018 como Países Bajos debuta frente a un Senegal que todavía llora la baja por lesión de Sadio Mané.



De la mano del entrenador Louis Van Gaal y con el defensa Virgil van Dijk como líder, la Naranja se estrena en el estadio Al-Thumama para cerrar la primera fecha del Grupo A, que se inició ayer con el triunfo de Ecuador sobre Catar. También se inicia el Grupo B con los partidos Inglaterra-Irán y EE. UU. vs.Gales.

La Naranja, ausente del Mundial de Rusia-2018, viene amagando con ganar la copa del mundo desde que a principios de la década de 1970 revolucionó el fútbol. Entonces, el DT Rinus Michels y su ‘naranja mecánica’, liderada por Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ruud Krol y Johnny Rep, puso a Países Bajos en el grupo de favoritos. Sin embargo, la gloria se le ha negado una y otra vez, aunque fue finalista en tres finales, Alemania-1974, Argentina-1978 y Sudáfrica-2010; y semifinalista en otras dos, Francia-1998 y Brasil-2014.



Ahora, nuevamente con la batuta de Van Gaal, el veterano DT de 71 años que también estaba al frente del equipo que hace ocho años contra todo pronóstico llegó a semifinales en Brasil, Países Bajos se vuelve a ilusionar.



Para ello, este entrenador conocido por su carácter autoritario confía en el liderazgo de Van Dijk, que a los 31 años debutará en un Mundial. El conjunto de Van Gaal no podrá contar con el delantero del Barça Memphis Depay, que sigue arrastrando problemas en un muslo desde septiembre. Aunque Países Bajos no podrá contar con Depay, el golpe es más duro para Senegal, privado de su gran estrella, Sadio Mané.



Países Bajos vs. Senegal

11 a. m.

Directv, Caracol, RCN

Inglaterra, primer reto

Harry Kane, delantero de Inglaterra.

Con tanta esperanza como presión por acabar con su maldición en los Mundiales, Inglaterra enfrentará a Irán, dirigida por Carlos Queiroz, en un estrene que atraerá muchos focos por posibles gestos políticos en ambos equipos. Desoyendo los pedidos de la Fifa a evitar este tipo de mensajes, Inglaterra fijó posición desde su llegada a Catar a bordo de un avión denominado ‘Rain Bow’ (arcoíris) y decorado con el dibujo de un personaje ícono de la comunidad LGBTQ+.



Sobre el campo, Harry Kane será uno de los capitanes europeos que portará un brazalete arcoíris, símbolo de la lucha contra la homofobia, en un país donde la homosexualidad está perseguida. Inglaterra aspira a comenzar con buen pie un camino que lo lleve hacia su primer gran título en más de medio siglo. Encuadrada en el Grupo B, Inglaterra está obligada a sumar los tres puntos ante Irán, si quiere sellar la clasificación ante Estados Unidos y evitar un duelo de alta tensión en el cierre ante Gales.



Inglaterra vs. Irán

8 a. m.

Directv Sports

Se estrena Bale

Gareth Bale.

Comandada por su líder y talismán Gareth Bale, Gales acabará con 64 años de espera para jugar un Mundial en su debut ante Estados Unidos, en un duelo entre dos generaciones que se encuentran en momentos opuestos.



Si para los líderes de la mejor selección galesa Catar-2022 puede ser su primer y único Mundial, Estados Unidos presentará en sociedad a la hornada de jugadores más ilusionante de su historia. Con menos presión de sus aficionados, Gales quiere disfrutar del momento cumbre de una época dorada, en la que esta nación de tres millones de personas clasificó para las dos últimas Eurocopas y alcanzó las semifinales en la de 2016.



Veteranos como Aaron Ramsey o Joe Allen siguen siendo puntales de los ‘Dragones’, pero el emblema indiscutible es Gareth Bale. EE. UU. ha tomado buena nota del peligro que plantea Bale, aunque ya no tenga, a sus 33 años, la explosividad física de antaño.



Galés vs. Estados Unidos

2 p. m.

Directv, Caracol, RCN



EFE Y AFP

