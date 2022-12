Concluida la fase de grupos de Qatar 2022, una ronda intensa, con cuatro partidos por jornada salvo los dos primeros días, los grandes favoritos al título, Francia, Brasil y Argentina, continúan en liza, al contrario que Alemania, que sucumbe por segundo Mundial consecutivo, y Bélgica, tercera en Rusia 2018.

Ausente por lesión de última hora el vigente Balón de Oro, el madridista Karim Benzema, y con Neymar lesionado en un tobillo desde el encuentro ante Serbia, Leo Messi, pese a malograr dos penaltis, y Cristiano Ronaldo han vuelto a exhibir un brillo que no cesa, al igual que Kylian Mbappe, abanderado de Francia en su intento de revalidar el título.



(Camerún le da un mazazo a Brasil con este gol en la agonía, video)

(Mundial Qatar 2022: definidos todos los cruces para octavos de final)





Las sorpresas estuvieron a la orden del día. Comenzaron con la de Arabia Saudí ante Argentina y la de Japón ante Alemania, y concluyeron este viernes con las de Corea del Sur ante Portugal y la de Camerún frente a Brasil.

La TV

Es bien sabido que no todos los juegos se podrán seguir en Colombia por la televisión abierta.



Directv es el operador exclusivo y el canal por donde se transmitirán todos los encuentros de este Mundial.



Caracol y RCN tienen la opción de llevar a las pantallas algunos encuentros y acá están los que se podrán seguir por señal abierta en octavos de final.



Sábado 3 de diciembre

10 a.m.: Países Bajos vs. Estados Unidos



Domingo 4 de diciembre

10 a.m.: Francia vs. Polonia



Lunes 5 de diciembre

10 a.m.: Japón vs. Croacia

2 p.m.. Brasil vs. Corea del Sur



Martes 6 de diciembre

10 a.m.: Marruecos vs. España



(Sigue polémica por gol de Japón: imagen 3D despeja las dudas, ¿salió la pelota?)



Deportes