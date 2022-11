Tormenta de arena... (Opinión)

La primera gran sorpresa del Mundial estuvo a cargo de Arabia Saudita, un equipo que no supera la primera ronda de la Copa del Mundo desde su primera participación, en Estados Unidos 1994, y que no tenía la ropa para pensar en una victoria en este torneo. Venía de perder amistosos contra una Selección Colombia improvisada hasta en el técnico, Héctor Cárdenas, y contra Venezuela, y también de empatar contra Panamá. Las casas de apuestas le daban opción de 500/1 para ganar el torneo.

Al frente había un equipo al que sus seguidores cargaron de esperanza. La noche anterior al juego, el hotel Holiday Village, donde se reúnen la mayoría de los argentinos, no hacían cuentas y pasaban las horas tranquilos: era un partido de trámite, en el papel. Y esa confianza también se reflejaba en algunos medios argentinos, no todos. Cuando se conoció la designación de Daniele Orsato como árbitro del partido inaugural entre Catar y Ecuador, un canal argentino, TyC Sports, se preguntó si a su selección le convenía que un árbitro italiano le pitara ¡la final!



(Le puede interesar: La burla de hinchas mexicanos a los argentinos tras derrota contra Arabia Saudí)

Argentina vs. Arabia Saudí. Foto: AFP

Seguramente, ese no fue el pensamiento del equipo de Lionel Scaloni y sería un argumento facilista hablar de que Argentina llegó agrandada a esta instancia, al debut en sueño catarí.



Más bien, hay que buscar la explicación a lo que pasó en otros factores. Como por ejemplo, la extraordinaria labor del DT de Sudáfrica, Hervé Renard, al estudiar y planificar el juego contra los argentinos. Supo aislar a Lionel Messi, cerró las vías para que su rival no tuviera fácil pasarse la pelota, lo obligó a cambiar de fórmula y luego pegó en un momento muy oportuno y dio dos golpes seguidos de los que Argentina no pudo levantarse.



Tal vez en lo que sí terminaron pecando los albicelestes, pensando en lo mental, es en el tema del larguísimo invicto de 36 jornadas, que se acabó en este partido y que para lo único que sirvió fue para alimentar una estadística que lo único importante que tiene es una anécdota numérica. O que lo diga Alfio Basile, poseedor de la antigua marca sin derrotas: ganó dos copas América en ese periodo de 1991 a 1993, pero luego, tras perder contra Colombia en Barranquilla, el equipo se le vino abajo, luego llegó el famoso 5-0 y terminó entrando al Mundial por la ventana. Diego Maradona resumió ese momento de la mejor manera, con una sola frase: “Basile se emborrachó con dos copas”.



(Lea además: Messi: inesperada reacción contra jugador saudí que le celebró gol en la cara)

Los arabes celebran sus goles contra Argentina. Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil

En la inteligencia de Scaloni y en la cabeza fría de los jugadores argentinos está el que esta derrota se quede solo en una anécdota y no en el comienzo del fin. Como lo hizo el equipo de Carlos Bilardo en 1990, que perdió con Camerún el primer partido y luego levantó para llegar a la final. Renard reconoció que a Argentina no se le puede negar la gran calidad que tiene: “Son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, a veces es así. Pasarán la fase de grupos y saldrán campeones del mundo”, declaró.



Las próximas horas no serán fáciles para Argentina. Los hinchas de otras selecciones se burlarán mucho (como lo hicieron los mexicanos en el metro de Doha, rumbo a su partido contra Polonia, o los árabes, preguntando por Messi mientras bailaban en el Fan Zone del mercado viejo de la ciudad). Ahora es cuando deben tener cabeza fría para que la tormenta de arena solo sea de los primeros 90 minutos del Mundial.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial a Qatar

@Josasc

