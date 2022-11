No es la primera vez que Enner Valencia anota un doblete en una Copa del Mundo. Pero esta vez lo hizo en un momento en el que los ojos del mundo estaban encima del partido que estaba jugando, la inauguración de un mundial, en una cancha que estaba llena, pero que se fue desocupando poco a poco desde el intermedio, y en la que Ecuador desnudó todas las debilidades de Catar.

Enner hizo que miles de ecuatorianos sacudieran una pequeña ciudad de no más de 35.000 habitantes, que, con un fastuoso estadio para 60.000 espectadores, quería sorprender al mundo del fútbol. En infraestructura, lo lograron con un precioso escenario. En el juego, Catar tiene ya una deuda enorme con el Mundial...



Es más, los goles de Valencia pudieron ser tres, de no ser por una polémica revisión del VAR que, cuando el Mundial todavía estaba en pañales, ya vuelve a poner en la mira a la herramienta, en el estreno de la detección semiautomática del fuera de juego.



La jugada nació de un grosero error del portero catarí, Saad al Sheeb, quien salió muy mal a cortar un centro y dejó la pelota bailando en el área. Félix Torres, tras una serie de rebotes, mandó un centro, y Valencia la metió de cabeza. Pero resulta que dos o tres jugadas atrás, una pierna del anotador aparecía adelantada, y el central, el italiano Daniele Orsato, anuló la jugada. El público local, repartido entre túnicas blancas y camisetas vinotinto, lo celebró como si fuera un gol.



Sería, tal vez, la única alegría de la noche para los fanáticos locales, que eran mayoría, pero no absoluta, en el estadio Al Bayt. La cabecera de lo que sería el arco sur en un estadio colombiano pertenecía a los ecuatorianos, que tenían otros manchones amarillos en occidental y una partecita de oriental.

Brilló Valencia

Enner Valencia. Foto: AFP

En ese encuentro, el protagonista era uno de los integrantes de la vieja guardia ecuatoriana, uno de los tres sobrevivientes del equipo que jugó la Copa del Mundo con Reinaldo Rueda al mando en 2014 (los otros son Carlos Gruezo y Alexánder Domínguez). El DT Gustavo Alfaro apeló a su experiencia para darle brillo a la nueva generación ecuatoriana.



Además de su doblete en la Copa 2014, para que la Ecuador de Rueda venciera a la Honduras de Luis Fernando Suárez, Valencia había tenido un episodio, en plena eliminatoria, que lo hizo famoso. El 6 de octubre de 2016, Ecuador goleó 3-0 a Chile en Quito, en las eliminatorias para el Mundial de Rusia de 2018, al que ninguno de los dos equipos logró clasificar. A Valencia llegó a buscarlo la Policía en pleno encuentro, para que respondiera por la pensión alimentaria de una de sus hijas.



Al jugador no se le ocurrió otra mejor que tirarse al suelo, fingir que estaba lesionado y pedir el cambio. Y contó con la ‘ayuda’ de los camilleros y de una ambulancia que no solamente lo sacaron de la cancha, sino de las instalaciones del estadio Atahualpa. Así logró escaparse.



Esta vez, Valencia fue escurridizo, pero de la mejor manera, la deportiva, para aprovechar todas las debilidades de Catar, en un partido en el que, incluso, si Ecuador no hubiera levantado el pie en la segunda etapa, podríamos estar hablando de una goleada.



A los 16 minutos, Valencia anotó de penalti luego de que el portero Al Sheeb se lo llevó por delante. Le pegó con confianza, sin necesidad de meterle fuerza. Y después, a los 31, se vio beneficiado con un gran centro de otra de las figuras del partido, el lateral Ángelo Preciado. No tuvo necesidad de brincar mucho para embocar de nuevo la pelota.

Las tribunas estaban cada vez más frías. No solo por el potente aire acondicionado del escenario, con bocas que daban a la cancha y a muchos sectores de la tribuna, sino porque, desde el mismo intermedio del partido, cada vez se veían menos túnicas y menos camisetas vinotinto. Los hinchas locales, resignados, se retiraban a sus casas.

Valencia salió golpeado en el minuto 77, y esa ahora es la preocupación de Alfaro para enfrentar a Países Bajos el viernes. No en vano ha anotado los últimos cinco goles de Ecuador en los mundiales. A los 33 años, sigue siendo figura.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial a Qatar

@Josasc

