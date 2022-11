En el Mundial de Qatar, los grupos A y B tendrán hoy su segunda jornada en la que Ecuador, Países Bajos e Inglaterra podrían clasificar a la siguiente fase si obtienen la victoria.

¿Ecuador o Países Bajos?

Aficionados de Ecuador celebran la victoria ante Qatar tras el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 celebrado este domingo en el estadio Al Bayt de Khor (Catar). Foto: EFE/ Friedemann Vogel

Ecuatorianos y neerlandeses se medirán en un partido clave. Los suramericanos están pendientes hasta última hora de la rodilla de Enner Valencia, el veterano atacante que tuvo que retirarse del primer partido contra Catar tras marcar los dos goles de la victoria y que, desde entonces, ha estado en duda.



“El partido está presupuestado para perder. Es como cuando juegas contra Argentina o Brasil”, dijo Gustavo Alfaro, DT de Ecuador.



“Si no los hacemos correr, tendremos problemas”, opinó Louis van Gaal, técnico de Países Bajos.



El otro juego del grupo lo protagonizarán Catar, el local, y Senegal, que perdieron en la primera salida con Ecuador y Países Bajos, respectivamente, y están obligados a ganar para seguir en la ruta.



Inglaterra, al ataque

El futbolista de la selección de Inglaterra Harry Kane se le midió a entrar al partido contra Irán portando un brazalete en contra de la discriminación. Foto: EFE

Inglaterra goleó 6-2 a Irán de Carlos Queiroz y esa diferencia de gol la tiene tranquila, aunque la victoria de hoy contra Estados Unidos se hace necesaria para no depender de nadie. Gareth Southgate, el DT inglés, dio una buena noticia sobre Harry Kane, el capitán y quien presentó un problema en el pie derecho.



“Él está bien. Hoy (ayer) ha trabajado un poco más individualmente, pero mañana (hoy) estará de vuelta con el equipo y todo está bien para el partido”, aclaró el técnico.



El rival tiene su cuento, pues en el Mundial de 1950, el equipo, compuesto en su mayor parte por futbolistas aficionados, se impuso 1-0 a una selección inglesa en la que figuraban leyendas como Tom Finney y Billy Wright, por lo que hoy puede ser un buen día para ellos.



Estados Unidos no pasó del empate 1-1 con Gales y espera salir adelante para no perder opciones.



Gales e Irán son los otros equipos en contienda. Con Gareth Bale al frente, los galeses vienen de empatar 1-1 con Estados Unidos, mientras que los iraníes fueron protagonistas de la primera goleada del Mundial.



La victoria entre ellos se hace más que necesaria, aunque en ese orden el que no puede perder ni empatar es Irán.

DEPORTES

