Con los batacazos de Arabia Saudí ante Argentina y Japón ante Alemania, el Mundial de Qatar 2022 se está ganando un lugar en el corazón de los colombianos.

Teniendo en cuenta que el camino de la Copa recién empieza, Claro, como Operador Oficial en Colombia del Mundial, llevará a barrios y parques de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga, sin costo, por medio de camiones adecuados con pantallas, algunos de los partidos que se disputarán en el certamen.

Esta es la agenda por ciudad.



Caravana en Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

24-nov

Jueves

ENGATIVA

Quirigua TV 94 calle 84

Brasil -Serbia



25-nov

Viernes

SUBA

CAI Rincón Cra. 93 #128c -10 Inglaterra – Estados Unidos



26-nov

Sábado

PUENTE ARANDA

CAI Galán Cra. 56 #5c -72

Argentina - México



1-dic

Jueves

SAN CRISTÓBAL

20 de Julio Cra. 6 #24a-30 sur

Japón - España



2-dic

Viernes

TUNJUELITO

Venecia Cra 53 diagonal 49 sur

Ghana - Uruguay



2-dic

Viernes

TUNJUELITO

Tunal calle 47b sur #24b-33

Serbia - Suiza



3-dic

Sábado

FONTIBÓN

Parque Fontibón Cra 99 #19-43

1A - 2B



9-dic

Viernes

ZONA NORTE

Parque Alcalá (Cra. 21 # 137)

W49 -W50



10-dic

Sábado

CHAPINERO

Parque El Lourdes Calle 64 Cra 9na

W51 -W52



10-dic

Sábado

CHAPINERO

Calle 53 # 25

W5 5-W56



13-dic

Martes

20 DE JULIO Barrio 20 de Julio Plazoleta Principal Iglesia Calle 27 sur #7-50

W57-W58



14-dic

Miércoles

BOSA

CAI Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur

W59-W60



17-dic

Sábado

NORTE

San Cristóbal Calle 163a # 8g - 08

Tercer lugar

Caravana en Barranquilla

La organización presentó la agenda de las fiestas con la reina. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

24-nov

Jueves

CANCHA FUTBOL SIMON

SIMON BOLIVAR

Brasil -Serbia



25-nov

Viernes

PARQUE FRENTE IGLESIA SAN FELIPE

SAN FELIPE

Inglaterra - Usa



26-nov

Sábado

CANCHA FUTBOL BARRIO HIPODROMO

SOLEDAD

Argentina - México



1-dic

Jueves

PARQUE BARRIO CAMPO ALEGRE

CAMPOALEGRE

Japón - España



2-dic

Viernes

PARQUEADERO PATINODROMO

ALTOS LIMON

Ghana - Uruguay



2-dic

Viernes

PARQUE BARRIO LA PRADERA

LA PRADERA

Serbia - Suiza



3-dic

Sábado

C.C METROCENTRO

MURILLO CON 1

1 A - 2B



9-dic

Viernes

PARQUE BARRIO LAS ESTRELLAS

LAS ESTRELLAS

W49 -W50



10-dic

Sábado

PARQUE LAS MORAS LAS MORAS SOLEDAD

W55-W56



10-dic

Sábado

ESTACION DE SERVICIO LA CORDIALIDAD

CORDIALIDAD

W51 -W52



13-dic

Martes

PARQUE LOS ROBLES LOS ROBLES SOLEDAD

W57-W58



14-dic

Miércoles

PARQUE EL PARAISO

EL PARAISO

W59-W60



17-dic

Sábado

PARQUE BARRIO LA FLORESTA

LA FLORESTA

TERCER LUGAR



18-dic

Domingo

ESTADERO LA TROJA

CRA 44 CALLE74

FINAL

Caravana en Medellín

Los trabajos fueron realizados por una cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

24-nov

Jueves

COMUNA 9 BUENOS AIRES UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES CALLE 52 No 24 - 86

Brasil -Serbia



25-nov

Viernes

COMUNA 7 ROBLEDO LA CAMPIÑA PARQUE DE LA CRUZ CALLE 89 B No 79 - 64

Inglaterra - Usa



26-nov

Sábado

COMUNA 5 CASTILLA PARQUE JUANES DE LA PAZ CARRERA 65 No 96A - 10

Argentina - México



1-dic

Jueves

COMUNA 11 ESTADIO PARQUE DE BANDERAS CALLE 48 No 70 - 100

Japón - España



2-dic

Viernes

COMUNA 6 DOCE DE OCTUBRE PARQUE BIBLIOTECA

GABRIEL GARCIA MARQUEZ CARRERA 80 No 104 - 04

Ghana - Uruguay



2-dic

Viernes

COMUNA 6 KENNEDY CANCHA LA MARACANA CARRERA 73B No 96 - 09

Serbia - Suiza



3-dic

Sábado

COMUNA 14 CASTRO POL PARQUE DE EL POBLADO CARRERA 43 B No 9 - 11

1 A - 2B



9-dic

Viernes

COMUNA 8 VILLA HERMOSA UVA DE LA IMAGINACION CARRERA 40 No 61 - 04

W49 -W50



10-dic

Sábado

COMUNA 9 EL SALVADOR PARQUE LA MILAGROSA CARRERA 30 No 41 - 14

W51 -W52



10-dic

Sábado

COMUNA 9 ALEJANDRO ECHAVARRIA CANCHAS

ALEJANDRO ECHEVERRIA CALLE 50 No 14 B - 8

W55-W56



13-dic

Martes

COMUNA 12 CALASANZ PARQUE DEL AMOR CARRERA 81 A No 48 A - 02

W57-W58



14-dic

Miércoles

COMUNA 15 JUAN PABLO SEGUNDO PARQUE INFANTIL DE LAS PLAYAS CARRERA 70 A No 13 - 12

W59-W60



17-dic

Sábado

COOMUNA 16 LAS PLAYAS MALL LA GRAN VIA DIAGONAL 75 B No 5 - 16

TERCER LUGAR



18-dic

Domingo

PARQUE FLORESTA

PARQUE FLORESTA

FINAL

Caravana en Cali

Pedaleando en Día sin carro y sin moto en Cali Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

24-nov

Jueves

COMUNA 18

MELENDEZ CARRERA 94 CON CALLE 4B

Brasil -Serbia



25-nov

Viernes

COMUNA 17

VALLE DE LILI CARRERA 98b CON CALLE 28

Inglaterra - Usa



26-nov

Sábado

COMUNA 16 BRISAS DEL LIMONAR DIAGONAL 65 CON CALLE 25

Argentina - México



1-dic

Jueves

COMUNA 3

LA MERCED AV 3N CON CALLE 52

Japón - España



2-dic

Viernes

COMUNA 5

CHIMINANGOS CARRERA 1a9 CON CALLE 62b

Ghana - Uruguay



2-dic

Viernes

COMUNA 5

EL SENA CARRERA 3 CON CALLE 52

Serbia - Suiza



3-dic

Sábado

COMUNA 4

PORVENIR CARRERA 5 CON CALLE 32

1 A - 2B



9-dic

Viernes

COMUNA 6

W49 -W50



10-dic

Sábado

COMUNA 8

EL TRONCALCARRERA 10 CON CALLE 44

W51 -W52



10-dic

Sábado

COMUNA 8 SAAVEDRA GALINDO CARRERA 17c CON CALLE

33a

W55-W56



13-dic

Martes

COMUNA 12

NUEVA FLORESTA CARRERA 27 CON CALLE 44

W57-W58



14-dic

Miércoles

COMUNA 15

CIUDAD CORDOBA CARRERA 46 CON CALLE 48

W59-W60



17-dic

Sábado

COMUNA 16

ANTONIO NARIÑO CARRERA 41b CON CALLE 42

TERCER LUGAR



18-dic

Domingo

PARQUE EL INGENIO

PARQUE EL INGENIO

FINAL

Caravana en Bucaramanga

Bucaramanga y su área no tendrá pico y placa para taxis Foto: Melissa Múnera

24-nov

Jueves

SAN FRANCISCO GLORIETA PARQUE SAN FRANCISCO

Brasil -Serbia



25-nov

Viernes

SAN MIGUEL

CANCHA DE SAN MIGUEL

Inglaterra - Usa



26-nov

Sábado

LA CONCORDIA

PARQUE LA CONCORDIA

Argentina - México



1-dic

Jueves

VILLAROSA

BUCARAMANGA

Japón - España



2-dic

Viernes CIUDADELA REAL DE MINAS

PARQUE LAS CIGARRAS

Ghana - Uruguay



2-dic

Viernes CIUDADELA REAL DE MINAS

PARQUE LAS CIGARRAS

Serbia - Suiza



3-dic

Sábado

GIRARDOT

PARQUE BARRIO GIRARDOT

1 A - 2B



9-dic

Viernes

SANTA ANA CANCHA LUIS CARLOS GALAN - CANCHA DE LOS FEOS

W49 -W50



10-dic

Sábado

SAN BERNARDO

POLIDEPORTIVO SAN BERNARDO

W55-W56



10-dic

Sábado

SAN BERNARDO

POLIDEPORTIVO SAN BERNARDO

W51 -W52



13-dic

Martes

LA ARGENTINA

POLIDEPORTIVO LA ARGENTINA

W57-W58



14-dic

Miércoles CENTRO DE PIEDECUESTA

PARQUE PRINCIPAL PIEDECUESTA

W59-W60



17-dic

Sábado

CAMPOHERMOSO CANCHA DE TIERRA CAMPOHERMOSO

TERCER LUGAR



18-dic

Domingo

SAN FRANCISCO GLORIETA PARQUE SAN FRANCISCO

FINAL

EL TIEMPO

*Con información de la oficina de prensa de Claro Colombia

