Segunda y tercera en el pasado Mundial, Croacia y Bélgica viven momentos antagónicos en Catar: los balcánicos avanzan de momento hacia la clasificación, mientras que los ‘Diablos Rojos’ han entrado en combustión y amenazan con explosionar. Se enfrentan hoy por el paso a octavos (10 a. m., transmisión de Directv) .

Choque estelar

Mundial de Catar 2022 Foto: EFE

En el grupo F, Croacia suma cuatro puntos, los mismos que Marruecos, favorita ante una Canadá ya eliminada. Bélgica suma tres, pero los dos partidos que ha disputado le han dejado un rosario de conflictos internos que podrían explotar si no logra pasar a octavos.



“Tuvimos una buena reunión ayer entre los jugadores, nos dijimos muchas cosas. Sobre todo insistimos en que todavía tenemos un partido por jugar, es lo más importante”, señaló el capitán belga, Eden Hazard, antes del último entrenamiento.



El jugador del Real Madrid fue enviado ante la prensa con otro peso pesado, su compañero en el club blanco, Thibaut Courtois, en lugar de Yannick Carrasco y del joven Arthur Theate, inicialmente previstos, con el objetivo de calmar los rumores, que se incrementaron tras la derrota 2-0 del domingo ante Marruecos.



Según la prensa belga y francesa, la concentración del equipo en el paradisíaco Hilton Salwa Beach, al sur de Catar, se ha convertido en la casa de los líos, tras enfrentamientos verbales e incluso físicos que implican a varios de sus pilares: Hazard, Kevin de Bruyne o Jan Vertonghen.



“Sabemos que pasamos un momento más complicado que habitualmente. Los jugadores hablamos una hora y nos dijimos cosas; buenas, menos buenas, algunas que no gustaron, pero hablamos”, añadió Hazard, sin querer entrar en detalles.



El polivalente defensa Thymoty Castagne, en la última rueda de prensa, fue quien se atrevió a lanzar el grito: “Hay que ir a la guerra por los compañeros y no lo hemos hecho lo suficiente. Es el momento”.

Marruecos, a un paso

Con Canadá ya eliminada, Marruecos está ante una oportunidad única de aprovechar la guerra del Croacia-Bélgica para clasificarse a los octavos de final, donde puede aparecer España.



Las cuentas de los marroquíes son sencillas. Una victoria o un empate les da el pase a octavos. Los tres puntos aseguran la primera plaza, mientras que una derrota también les metería en la siguiente ronda siempre y cuando Bélgica pierda o Croacia caiga por dos goles más que ellos. Una goleada por 4-0 de Canadá y un empate en el Croacia-Bélgica también los manda a la calle. Este rompecabezas puede aliviarse por el hecho de que Canadá ya está eliminada.No aprovecharon las ocasiones ante Bélgica, al que avasallaron y ante la que dispusieron de un penalti, y no aguantaron la ventaja contra Croacia, que los goleó por 4-1.La presencia en este Mundial, el segundo de su historia, ya es un logro, pero se esperaba mucho más de los americanos, cuyo único consuelo es el gol anotado ante Croacia y la posibilidad de despedirse de la Copa del Mundo con un triunfo y una buena imagen ante una de las tres selecciones que aún no ha encajado ni un gol.

DEPORTES

*Con EFE

