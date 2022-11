Senegal tomó oxígeno este viernes en el Mundial al ganar en Doha por 3-1 a Catar, que pone un pie fuera de 'su' torneo tras sólo dos encuentros contados por derrotas. Los goles de Boulaye Dia (41), Famara Diedhiou (48) y Bamba Dieng (84) volvieron a enganchar a los africanos al Mundial, mientras que el tanto de Mohamed Muntari (78) se quedó corto para rescatar a su equipo.

Los anfitriones podrían quedarse matemáticamente fuera de la competición este viernes si Ecuador no gana a Holanda en el otro partido de la llave.



De confirmarse su salida, Catar se convertiría en la primera selección anfitriona de un Mundial en dejar su competición tras sólo dos encuentros. Varios meses de preparación en el más absoluto secreto no le han valido a Catar para lucirse en el Mundial, donde los nervios volvieron a pasar factura este viernes al combinado entrenado por el español Félix Sánchez.



Entretanto, tras un repunte en la segunda mitad, la actuación del arquero senegalés Edouard Mendy es destacada en redes sociales. Sobre todo por una atajada que evitó el descuento en el minuto 66.



"La tapada del Mundial", comentan los internautas.



(No deje de leer: Qatar: el dato que lo hace ser el peor anfitrión en la historia de los Mundiales).

¿La atajada del Mundial?

En el minuto 66 del juego entre Qatar y Senegal, cuando el juego iba 2-1 a favor de los africanos, Mendy contuvo la reacción qatarí.



Un cabezazo del central Pedro, lanzado en ataque, fue su mayor desafío. Y lo logró superar.

¡Mendy y una atajada notable para ahogar el primer gol de Qatar! 💥💥



¿Será la mejor en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA™? 🤔🤔#QAT 0-0 #SEN



¡Vive la #QATARSISenDIRECTV por DSPORTS y @DGO_latam! pic.twitter.com/SU6BVzMpJ2 — DSports (@DSports) November 25, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES