Un gato se coló en la sala de prensa de la concentración de la selección brasileña mientras Vinicius Junior atendía a los medios de comunicación este miércoles.



Una situación que provocó las risas del propio ‘Vini’ y de los presentes y que cortó la respuesta del jugador del Real Madrid acerca de las celebraciones con bailes de los jugadores brasileños.



Luego, las risas se transformaron en preocupación, pues un miembro de la delegación brasileña lo tomó de la nuca y lo lanzó al piso.



Ahora hay indignación en la fanaticada brasileña.



(Puede leer: Revelan conversación inédita entre jugador de Uruguay y oficial de Fifa agredido).

Señalado de maltrato animal

Facebook Twitter Linkedin

El momento en el que hombre de la CBF toma al gato de la nuca. Foto: AFP

El gato se subió a la mesa donde estaban situados los micrófonos, mientras Vinicius Junior hablaba.



Paso seguido, Vinícius Rodríguez, miembro del gabinete de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras acariciarlo, lo lanzó al suelo y provocó el asombro de los presentes por su forma de hacerlo, pero se justificó diciendo que fue un gesto normal.



Ahora, en redes sociales llenan de criticas al representante de la CBF, pues dicen que maltrató al animal, al tomarlo de la nuca y arrojarlo al piso.



"Son actitudes que no puedes entender, deja al gato ahí, no está haciendo gran cosa. O sácalo, pero no lo lances de esa manera", comenta uno de los internautas sobre el video del momento.



"¿Qué necesidad de lanzarlo de esa manera? Era solo ponerlo en el piso, con delicadeza", dice otro.

Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

Hasta el momento, Rodríguez no se ha pronunciado tras las críticas en redes sociales.

DEPORTES

*Con EFE

Más noticias de Deportes