A Lionel Messi y a Kylian Mabppé no solo se los disfruta, también se los sufre, o por lo menos los sufren los pobres condenados que tienen el desafío de enfrentarlos, de intentar, con algún plan o artimaña, frenarlos o mermarlos un poco para que no hagan tanto daño. Argentina y Francia depositan gran parte de sus ilusiones, y de sus estrategias, en lo que ellos pueden inventar.



Cuando se tienen en frente a rivales como ellos, tan impredecibles, que hacen de la individualidad un arte y de lo colectivo un don, no parece haber estrategia completa. Siempre queda lo fortuito de su habilidad e ingenio por fuera del pizarrón. Debe ser la tarea que trasnocha a los entrenadores antes de la final del Mundial. A Didier Deschamps, DT de Francia, le preguntaron por Messi, y esbozó algo, sin revelar mucho: “Tenemos que trabajar para limitar al máximo su influencia, al igual que ellos harán lo mismo con algunos de mis jugadores”. A Dembélé, el extremo francés, le preguntaron y dio otras pistas: “Vamos a hacer todo lo posible porque toque el menor número posible de balones para que no sea decisivo”.

Lionel Messi le celebró en la cara su gol al entrenador neerlandés Van Gaal. Foto: AFP

La estrategia francesa pasará por esos principios de orden y disciplina: que Messi no toque mucho la pelota, y cuando la toque, porque la tocará, que no tenga mucha influencia, y no caer en la trampa de corretearlo como sombras, mejor emboscarlo, escalonadamente, con orden y agresividad, y de paso cerrarle las vías de pase, es lo que suelen proponer, muchas veces sin éxito, quienes tienen ese drama por delante, para obligarlo a fallar o a desprenderse rápido de la pelota. Vaya tarea.

Plan antiMbappé

Del otro lado no debe haber paz. Lionel Scaloni, que suele transformar a su equipo de acuerdo a las adversidades de turno, tiene que neutralizar a un Mbappé fenomenal. Un jugador que vive en la zona izquierda, pero como nómada, que arranca hacia todas partes. De hecho, puede aparecer como centro delantero. ¿Cómo frenarlo? Cerrarle la banda es lo primero, que no pase tan tranquilo, tarea que tendrán Romero (el central) y Molina (el lateral) en el doblaje que le puedan hacer.

Kylian Mbappé Foto: Franck Fife. AFP

“Hay que tener cuidado porque él es difícil de localizar, más allá de que esté estacionado. Si lo dejas recibir, generalmente queda espacio en la espalda (del lateral) para que él pueda correr; si lo esperas de frente, en el esprint te marca diferencia. La opción es el desdoblamiento permanente para que el lateral pueda encimarlo y la pelota profunda sea rescatada por el central”, analizó el técnico Julio César Falcioni, para el diario el Clarín de Argentina.

Argentina, además, buscaría copar el medio campo, neutralizar esa zona para que la pelota no le llegue limpia a Mbappé, así lo anularon, por momentos, Marruecos e Inglaterra. Aunque a él también es habitual verlo recibir a espaldas del lateral, en el cambio de ritmo francés.



Una opción que toma fuerza es poner un central más, en una línea de 3 que pasa a ser de 5, como en el juego contra Países Bajos, para provocar un respaldo permanente en los costados.



El problema es que ocuparse de Mbappé puede significar el suicidio de descuidar a Griezmann y los otros.



Centrarse en un solo jugador es un riesgo, pero Mbappé y Messi obligan a cualquiera a cometerlo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

