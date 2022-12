Los halagos no son una novedad para Messi, pero parece que las palabras que la periodista deportiva Sofía Martínez le dijo en vivo después del partido contra Croacia llegaron al corazón del ídolo argentino.



Después de asegurar el paso de Argentina a la final de la Copa del Mundo, Martínez tuvo la oportunidad de entrevistar al 10.



Como ha venido haciendo en el cubrimiento para la cadena Televisión Pública, la periodista le hizo algunas preguntas al capitán, que expreso haber sentido "el cariño de la gente desde la Copa América para acá" y resaltó el logro de su escuadra.



Cerrando la entrevista, la periodista le dijo que no le haría una pregunta sino que había algo que le quería decir.



"Más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la 'trucha' o la inventada o la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del Mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por esa felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que ojalá te lo lleves en el corazón", le dijo Sofía Martínez a un Messi que la observaba con una sonrisa.

El video se ha hecho viral y son miles los usuarios de Twitter que agradecen a Martínez por expresar el sentimiento de un país.



"Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel", escribió un tuitero.



"Sofi Martínez una de las mejores periodistas deportivas de los últimos tiempos con las palabras exactas", señaló una usuaria.



"La voz de un país", le dijeron a la experimentada joven, que ha labrado una carrera destacada como periodista deportiva cubriendo eventos de la talla de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Más allá de los comentarios de apoyo y felicitación dirigidos a la comunicadora argentina, otros internautas han señalado, a modo de burla, la reacción de Messi frente a las palabras de Martínez.



"Quédate con quien te mire como Messi mira a Sofi Martínez", escribieron.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS