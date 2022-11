La selección de Japón destapó las carencias de una Alemania que antes de empezar tapó sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete 'one love' y que, luego, fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo y carecer de la pegada de antaño.

Los nipones consiguieron así uno de los grandes triunfos de toda su historia y la segunda gran campanada de Qatar 2022 tras la victoria de Arabia Saudí sobre Argentina.



Por eso, los memes, con grandes personajes representativos de Japón en Occidente, se roban el protagonismo en redes sociales.

'Oliver les cerró la boca'

Facebook Twitter Linkedin

Oliver Atom, personaje de 'Los Supercampeones'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Parecía que un penalti un tanto inocente del meta de Japón y la frescura del joven Jamal Musiala iban a impulsar a Alemania a un triunfo imprescindible en la lucha por los octavos antes de medirse el domingo a la selección española. Quedó demostrado que la 'Mannschaft' no es ahora mismo la octava maravilla pese a su solvente clasificación para este Mundial de Qatar. Pero con la base del Bayern Múnich, el equipo del que llegó a la selección Flick, es un conjunto poderoso en lo físico y con fútbol y la ambición de siempre. En cambio, Japón le ratificó que no le da para grandes aventuras.

Pero como no le va ganar Japón a Alemania? pic.twitter.com/oQL7c0wPap — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) November 23, 2022

Japón le voltea el partido a Alemania ⚽️ pic.twitter.com/V4TueHyyzZ — MemesDelPeru (@SoyMemesDelPeru) November 23, 2022

y cómo no va a ganar Japón SI ESTAS SON SUS LEYENDAS OLIVER ATOM TE MANDO UN BESO REY pic.twitter.com/tynTKbnpkz — ariana (@cluelessarcasm) November 23, 2022

Alemania vs Japón. pic.twitter.com/5lCfh2PM7f — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 23, 2022

(Puede leer: ¡Alemania pierde con Japón! Vea los goles del batacazo que estremece el Mundial).

Grande Oliver Atom con Japón 🗾 pic.twitter.com/wYhY8XMDdp — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) November 23, 2022

Japón enfrentando a un país americano // Japón enfrentando a un país europeo pic.twitter.com/Qi0I8Gc1Ix — Memes Históricos, (...) | Profe Carlos (@Mhhhm_OK) November 23, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES