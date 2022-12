Kylian Mbappé es temible. El atacante de, apenas, 23 años, es, desde hace tiempo, uno de los futbolistas más explosivos (y extraordinarios) del planeta. Campeón del Mundo en Rusia 2018, el próximo domingo buscará un segundo trofeo dorado, esta vez frente a la Argentina de otro 'extraterrestre'como Lionel Messi.



El francés del París Saint Germain es tan potente que ya no sólo lo sufren los rivales..., sino también los hinchas en las tribunas.

Testimonio de esta característica da un hincha galo, miembro de los “Irresistibles Français”, que estaba al mando del bombo en la previa de las semifinales de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos, cuando recibió -en la cara- un remate fallado por Mbappé durante la entrada en calor.



Así lo cuenta el propio afectado, quien no duda en asegurar que quedó "noqueado" por el impacto y que, a decir verdad, no recuerda que Mbappé fue a saludarlo.



'Fue muy violento'

Según se vio en el video del momento, al observar que su remate había lastimado a un hincha detrás de uno de los arcos del estadio Al Bayt, el delantero del PSG fue corriendo a saber de él, a pocos minutos del inicio del partido contra Marruecos. El delantero se acercó al simpatizante, que verdaderamente parece noqueado, cual si fuera un boxeador sostenido por los integrantes de su rincón.

Más tarde, ya recuperado, el hincha contó lo que le pasó, en RMC Sport: “Estaba en el bombo y no vi llegar la pelota para nada. Me dio en la cara con un poder… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado, aturdido”.



Más aliviado después del momento que preocupó a muchos, ya que realmente parecía KO, sonrió: “Mis amigos de al lado están felices, dijeron que pudieron tocarlo (a Mbappé) y verlo de cerca. Fue muy amable de su parte, demuestra que es realmente una muy, muy buena persona y le agradezco, incluso con su golpe, que fue realmente muy violento”.



Después de recobrar el sentido, el aficionado francés disfrutó del partido y terminó yéndose del estadio Al Bayt doblemente contento, por la clasificación para la final de Les Bleus y también porque le obsequiaron una pelota.

