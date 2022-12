A partir de las 10:00 a. m. (hora Colombia) se juega la tercera llave de cuartos de final de este Mundial de Qatar 2022. El turno es para Marruecos, que viene de eliminar a España, y Portugal, que hizo lo mismo contra Suiza.



Ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Al Thumana y el encargado de pitar el partido será el árbitro argentino Facundo Tello. En Colombia el partido podrá ser visto por Caracol, RCN y DirecTV.



(Lea también: Argentina, con paso triunfal: sacó a Países Bajos y va a la semifinal).

El rival de la selección que gane el primer partido quedará definido esta tarde en el partido entre Inglaterra y Francia, el cual iniciará a las 2:00 p. m. (hora Colombia) con el pitazo del árbitro brasileño Wilton Pereira.



Inglaterra llega a cuartos de final luego de eliminar a Senegal, mientras que Francia logró su pase tras derrotar a Polonia.

Marruecos vs. Portugal

Inicia el partido con Cristiano Ronaldo nuevamente como suplente.



Once de Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri y Boufal.



Once de Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Otávio; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos y João Félix.



(Le recomendamos: Marruecos vs. Portugal: EN VIVO, Cristiano Ronaldo es suplente).

Más noticias del Mundial