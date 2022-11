El colombiano Luis Fernando Suárez, declaró a EFE, después de que su equipo derrotase a Japón en el partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial de Qatar 2022 que "Costa Rica volvió a ser Costa Rica" y que siguen "soñando" después de un triunfo con el que se repusieron de la dura derrota (0-7) sufrida contra España en el primer encuentro del torneo.

"Hoy Costa Rica volvió a ser Costa Rica. Con deseo de hacerlo bien y de entregarse por un país", comentó a EFE 'el Profe' Suárez en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Ahmed Bin Ali de Al Rayyan en el que los ticos evidenciaron resiliencia al doblegar a Japón, que había protagonizado una de las sorpresas del torneo al vencer a Alemania.



"Lo importante es la capacidad que tienen estos muchachos para hacer cosas como las que hicieron hoy. Es necesario ponderar lo que hicieron", comentó el técnico colombiano, que en la víspera del partido lanzó un mensaje motivador y recordó que su selección no estaba "muerta"; como se confirmó este domingo en Al Rayyan.



Ahora, pase lo que pase en el segundo encuentro de la jornada -que enfrentará a la selección que dirige Luis Enrique con la tetracampeona-, Costa Rica se jugará el pase a octavos en el tercer y último partido, contra Alemania, el próximo jueves.



"No es fácil ganar a este Japón, que es una muy buena noticia en este Mundial. Y que les ganemos confirma que estamos ahí", apuntó el estratega colombiano este domingo en la localidad catarí de Al Rayyan tras la importante victoria de 'la Sele' contra los samurais azules.



"Sabemos que el partido del jueves contra Alemania será complicado. Pero estamos aquí, y eso será lo importante: que nos tengan en cuenta", contestó a EFE Luis Fernando Suárez. "Todavía soñamos", añadió el seleccionador de Costa Rica.



EFE