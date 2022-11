Un andamio o pantallas gigantes para dirigir los entrenamientos, las innovaciones del seleccionador español Luis Enrique se han sucedido en su camino a Qatar, donde su última idea ha sido un canal de Twitch para conectar con el público.

Siempre en busca de la mejor forma de transmitir sus órdenes a los jugadores,

Luis Enrique también ha decidido innovar en su forma de llegar al público.



"Hay mucha ilusión y muchas ganas de contaros las cosas como son. Realidad total, no hay ninguna organización", afirmó Luis Enrique al inaugurar el viernes pasado su última sorpresa tecnológica.



Su conversión a 'streamer' es la última de las innovaciones del seleccionador español, siempre en busca de una mejor conexión con público y jugadores.

Sin tapujos

Uno de los temas importantes y que genera expectativa en el sexto en los seleccionados durante la Copa del Mundo.



El técnico español lo tocó, habló sin tapujos y entregó su versión sobre lo que hizo y lo que les dice a sus jugadores.



“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal. (...) Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien”, dijo.



Y agregó: "El sexo lo considero importante, y de jugador, siempre que podía, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer”.

Luis Enrique. Foto: EFE



