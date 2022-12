Luis Díaz sigue siendo tema de conversación en Inglaterra por su ausencia en el Liverpool por su lesión y rotura del ligamento colateral medial de su rodilla derecha que lo mantendría sin jugar hasta la temporada 2023/2024.



Ante esto, el médico británico Ben Dinnery, en dialogo con Football Insider, mencionó que "Siempre me gusta contextualizar, y vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar, por lo que un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento”.



Dinnery no descarta que el guajiro juegue algunos minutos de lo que resta de la temporada, pero no estaría cerca de lograr la intensidad con la que jugaba hace un año en Inglaterra.

Luis Diaz tuvo que abandonar el campo de entrenamientos del Liverpool en Emiratos Árabes Unidos luego de una recaída por cuenta de su rodilla. Para Jürgen Klopp esta baja ha sido dura de tratar, por lo que ha tenido que buscar opciones como extremo por izquierda.



En conversación con el medio Liverpool Echo, el lateral izquierdo escocés Andrew Robertson habló sobre la situación de su compañero colombiano:



"Lucho pasó de un extremo al otro. Primero fue la emoción de tenerlo de vuelta en el entrenamiento y tenerlo probablemente antes de lo previsto y luego ya no. Luis es una persona tan feliz y tiene un gran carácter, por lo que para él recibir este tipo de golpes en el entrenamiento y luego descubrir cuánto tiempo es probable que dure, fue devastador para él", mencionó el escocés.



El retorno está programado para marzo, aunque algunos expertos le dan más tiempo. Por su parte, Robertson también señaló que el crack de la Selección Colombia contará con el apoyo del plantel para cerrar la temporada. Sin embargo, no podrá enfrentar al Real Madrid ni al Manchester City este jueves 22 de diciembre en la Carabao Cup 2022/23.



