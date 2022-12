En la víspera del choque entre Países Bajos y Argentina, con la semifinal de Qatar 2022 a la vista, el seleccionador neerlandés, Louis van Gaal, salió al paso de unas declaraciones de Ángel Di María, con el que coincidió en el Manchester United y del que dijo que fue el peor entrenador que había tenido en su carrera.

"Di María es uno de los pocos jugadores que piensa que soy el peor entrenador. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis -sentado a su lado en la rueda de prensa- también lo pensó. Pero ahora nos besamos en la boca", dijo el preparador neerlandés.



Sobre el encuentro del viernes entre Países Bajos y Argentina, el seleccionador neerlandés elogió al combinado sudamericano. "Argentina es un país top con jugadores de fútbol top en su selección", dijo.



“El torneo realmente comienza para nosotros mañana, aunque no quiero desmerecer a todos los otros países que hemos derrotado. Pero Argentina y posiblemente Brasil, en semifinales, es diferente. Es otra cosa distinta a otros partidos y otros equipos con los que nos hemos enfrentado en la fase de grupos o en octavos", indicó Van

Gaal.



El partido entre la oranje y Argentina se jugará en el estadio Education City de Ar-Rayyan, donde asistirán miles de aficionados sudamericanos.



"Mis jugadores son lo suficientemente profesionales para lidiar con eso. Por supuesto que no es fácil cuando hay cuarenta mil argentinos en las gradas y solo 1.400 seguidores, aunque son 400 más de lo esperado. Hay una tendencia al alza y eso es lo que pasa", asumió.



Sin duda que el instante del beso es el que acapara la atención del mundo, gesto que quedó en este video.

