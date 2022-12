Hugo Orlando 'Loco' Gatti es una destacada leyenda de la Selección Argentina y uno de los grandes ídolos del Boca Juniors, en este último logró conquistar seis títulos.



En total, el arquero logró disputar 548 partidos convirtiéndose en uno de los porteros más destacados del club de la liga Argentina.

El 'Loco Gatti' se retiró del deporte en 1988 tras errar una atajada frente al Deportivo Armernio. En dicho partido si entrenador José Omar Pastoriza le quitó la titularidad y el arquero decidió retirarse del fútbol.



Años más adelante, Gatti comenzó a participar como comentarista en los medio de comunicación y desde entonces ha generado grandes controversias por sus opiniones.



El reciente logro de Lionel Messi en Qatar 2022 no fue la excepción, en el programa El 'Chiringuito' de España el ex arquero participó como panelista y no dudó en dar su opinión sobre 'La Pulga'.



En el programa televisado dijo que el 10 de la selección albiceleste "fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.



En el mismo programa, le preguntaron a Gatti si consideraba a Messi como el mejor jugador del mundo tras ganar el Mundial de Qatar 2022, a lo que el argentino respondió:



“Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir 'El Loco' es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, anticipó.

Tras sus declaraciones, el conductor del programa José Pedrerol intentó mezclar la ironía en la siguiente pregunta “Está claro que Messi quizás hasta haya superado ya a Maradona ¿no?”



A lo que el ex arquero continuó firme y respondió: "No, no, no.. A Diego nadie”.



Finalmente se refirió al desempeño del país sudamericano en el torneo: “Fue normal. El primer [tiempo] de Argentina fue bueno, vi a una Francia asustada totalmente. Sacando a Mbappé, estaban muy asustados. Eso no quita el lucimiento de Argentina, que tendría que haber definido el partido en el primer tiempo”.

