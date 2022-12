Pujato es una localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina), de apenas 4.000 habitantes y 182 kilómetros cuadrados. La ciudad está revolucionada por el éxito de uno de sus hijos más ilustres: el técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni.

En su primera experiencia como entrenador, Scaloni llevó a Argentina a ganar la Copa América después de 28 años. Y lo hizo derrotando nada menos que a Brasil en el Maracaná.

Luego clasificó a la selección al mundial de Qatar sin perder un solo partido y ahora, tras un susto inicial al perder con Arabia Saudí, tiene a su equipo en la final del Mundial, que jugará este domingo contra Francia en el estadio Lusail.

La emoción de Lionel Scaloni antes de la gran final



Scaloni está concentrado en la preparación de la final, pero horas antes del duelo definitivo vivió un momento cargado de emoción. No pudo aguantar las lágrimas.

Lionel Scaloni Foto: Ronald Wittek. Efe



Agradecerles, no hay otra palabra, cualquier argentino diría lo mismo. Yo me emociono, han dado todo, sinceramente. Esperemos mañana (domingo) poder coronarlo. Y si no lo logramos, que se sientan orgullosos. Yo lo estoy disfrutando. A mi manera, pero lo estoy disfrutando”, dijo, entre sollozos, en contacto con los medios argentinos tras la conferencia de prensa oficial de Fifa.



Posteriormente, uno de los canales, DSports, puso a Scaloni en contacto con su pueblo natal, en el que un grupo de niños comenzó a alentarlo. Nuevamente, el técnico de la Selección Argentina acabó llorando de la emoción.

Uno de los niños le mandó un mensaje a Scaloni y le dijo que, así no fueran campeones, estaban muy orgullosos de él.



“Es demasiado, parezco un llorón y quisiera mostrar más fortaleza”, dijo, visiblemente conmovido por las manifestaciones de cariño de sus coterráneos. "Esperemos que todos en Argentina estén así, no solo mi pueblo querido. Esperemos que tengan la alegría que se merecen, espero que lo coronemos de la mejor manera", declaró.



