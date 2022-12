Técnico interino promocionado al frente de Argentina, Lionel Scaloni se convirtió este domingo en campeón del mundo, dando a la 'Albiceleste' su tercera estrella.

Ahora, el modesto y discreto piloto de la Scaloneta ya es una leyenda entre los entrenadores argentinos.



Ser comparado con un simple conductor de un bus donde los hinchas, al principio desafiantes, serían invitados a subir con el paso de los éxitos, resume la inesperada trayectoria de este exdefensa internacional, antiguo asistente de Jorge Sampaoli en el Mundial-2018.



Porque Scaloni (44 años), nativo de Rosario como Lionel Messi, tuvo que convencer a los escépticos y sobre todo a las estrellas de la selección antes de erigirse como el tercer técnico en llevar a Argentina a lo más alto del mundo, después de César Luis Menotti (1978) y Carlos Bilardo (1986).

Conceptos contrarios



Sin embargo, al DT no le gusta ser el protagonista y el concepto de Scaloneta le hace sentir "incómodo", afirmó, aunque agradeció a los apasionados aficionados su "cariño".



"La emoción forma parte de nuestra cultura, de todo lo que se puede vivir en Argentina", reflexionó el sábado antes de la final. "El fútbol es un deporte pero en Argentina, aunque es difícil de entender, es mucho más que un deporte".



Varios fueron los periodistas y medios de comunicación que cuando fue nombrado no le duieron el aval al DT.



Y a pesar de los resultados, Scaloni no tuvo el apoyo de los 'pesos pesados' de los medios en Argentina.



