El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, realzó la victoria de su equipo ante Australia y el acceso a los cuartos de final de Qatar 2022 y lamentó haber padecido apuros al final a pesar de haber podido sentenciar.

"Físicamente estábamos justos", señaló Scaloni, que no quiso poner como excusa el poco tiempo entre el partido con Polonia, último de la fase de grupos, y este de octavos de final. Argentina ha jugado cuatro encuentros en once días.

"Estamos satisfechos el partido fue muy difícil porque físicamente estaban más enteros que nosotros. Leo abrió la lata y mejoramos en la segunda parte. No merecimos sufrir al final porque tuvimos ocasiones de marcar más diferencias. Fue un partido típico de un mundial con todas las connotaciones que eso tiene", describió el seleccionador.



"El fútbol tiene esto. No se si era un resultado corto. Tuvimos ocasiones pero el fútbol son momentos que dominas y otros que tienes que ir a la guerra, ir a defender y en todas las facetas el equipo lo entiende y eso es lo más importante del grupo. Es emocionante estar aquí. Parece que está en Argentina. Son recuerdos que serán inolvidables, ver a los chicos jugar así, a Leo jugar así", argumentó.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi Foto: Alfredo Estrella. AFP



"Fue un buen partido pero los hemos jugado mejor aunque tuvimos esta vez un rival muy difícil para que la gente entienda el nivel que hay y lo complicado que es ganar a cualquiera. Tuvimos ocasiones para sentenciar", lamentó Lionel Scaloni.

Scaloni reconoció que están justos físicamente



"Físicamente estábamos justos y se vio. No pudimos reservar jugadores con Polonia porque nos jugábamos mucho. No tuvimos ni 72 horas de descanso", recordó el seleccionador, que elogió el nivel de todos los miembros de su plantel.



"Hay 26 jugadores y cuando uno no está bien o por el partido en si el que entra tengo el convencimiento de que lo va a hacer bien. Cada vez que entra alguno es para mejorar. En una selección eso es bastante más fácil", destacó.



A Argentina le espera Países Bajos y Louis Van Gaal, al que conoció en su época de futbolista. Un duelo entre el técnico más joven y el más veterano.

Facebook Twitter Linkedin

Louis van Gaal Foto: Alberto Pizzoli. AFP



"Es un orgullo enfrentarme a Louis Van Gaal. Yo era jugador del Deportivo de La Coruña cuando me enfrenté a él. Es un orgullo, uno de los placeres que te da el fútbol. Muchos han seguido su estela. Ha marcado camino", ensalzó Scaloni.



"Es un equipo (Países Bajos) que tiene las ideas claras. Igual no brilla como en otras épocas, pero tiene las cosas claras. Va a ser un partido muy lindo entre dos selecciones históricas", concluyó.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes