Pasados ya dos días, aún se recuerda la tensión, las discusiones y la polémica del partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, del que Lionel Scaloni, el seleccionador de la Albiceleste, salió al pasó este lunes para explicar que tanto un equipo como otro jugaron "como se tenía que jugar" y reclamó que se saque ya el "tabú" de que la selección argentina "no" sabe "perder o ganar", porque está "totalmente lejos de la realidad".

Habla Scaloni

Lionel Scaloni. Foto: AFP

"Para zanjar el tema, el partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como de Argentina. El fútbol es esto. Hay momentos que tienes que defender, que tienes que atacar, que pueden pasar cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones y lo que sea, pero ni más ni menos que eso. Hay un árbitro para impartir justicia. Y tenemos que sacar el tabú de que no sabemos perder o ganar", afirmó.



"Todos sabemos perder y ganar. Perdimos el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel. Ganamos la Copa América a Brasil y se vio la imagen más linda que puede haber en el fútbol, con Neymar, Messi, Paredes sentados en el túnel de vestuarios. Tenemos orgullo y el partido se jugó como se tuvo que jugar y todo termina cuando el árbitro pita el final", añadió durante la rueda de prensa en el Centro de Nacional de Convenciones de Catar, en la víspera del choque de semifinales contra Croacia.



"Tenemos que zanjar esto de una vez por todas. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos desde el primer día que asumimos. Hay que quitar ese tema de que no sabemos ganar ni perder, porque está totalmente lejos de la realidad de lo que somos como equipo y como grupo", advirtió.



También habló Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo de Argentina, de todo lo sucedido contra Países Bajos.



"Es fútbol. No somos máquinas. Hay emociones. Son cosas que pasan en muchísimos partidos, pasó y seguirá pasando esto. Es así el fútbol. Estábamos en unos cuartos de final dos equipos que pelean por un sueño y son cosas que pasan. Tratamos de dejarlo de lado todos y enfocarnos en lo que viene, que es algo importantísimo para nosotros, si queremos seguir cumpliendo objetivos", valoró.

EFE

