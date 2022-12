Un gesto desafiante a Louis Van Gaal, una actitud de 'chico duro' en un partido tenso y hasta un enfrentamiento verbal en el pospartido contra un jugador rival: Lionel

Messi, habitualmente mesurado, tiró el viernes de carácter y transfiguró el enfado en ultramotivación.

"Tampoco le voy a dar consejos yo a Van Gaal, pero no es fácil hacerlo jugar enojado", dijo el seleccionador Lionel Scaloni a la televisión argentina al término de la clasificación de Argentina para semifinales del Mundial.



Como un Bruce Banner convertido en Hulk por la ira, Messi sacó músculo, se creció y también poniéndose serio fue el líder en un partido bronco, con varios momentos de gran tensión entre jugadores.



El héroe del partido terminó siendo el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez al atajar dos penales en la tanda decisiva (4-3 después de un empate 2-2), pero Messi fue el otro pilar de Argentina, con una asistencia de oro para el primer gol, el de Nahuel Molina, y el penal que transformó avanzada la segunda parte, que ponía un 2 a 0 provisional en el marcador.



Messi tuvo varios momentos de carácter ante los rivales y las cámaras captaron también cuando se acercó al banquillo neerlandés y recriminó al exfutbolista Edgar Davids, integrante del cuerpo técnico de Países Bajos, haber hablado demasiado. En una entrevista pospartido se dio el otro gran momento de Messi en 'modo enfadado' de la noche, cuando mientras hablaba con la televisión argentina TyC Sports interrumpió y se dirigió a una persona fuera de foco, a la que dijo: "Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá".



El periodista que le entrevistaba, Gastón Edul, intervino para devolver las aguas a su cauce: "Tranquilo, Leo". La prensa desveló poco después la identidad del personaje con el que hablaba Messi, que no sería otro que el jugador neerlandés Wout Werghorst, el hombre que con su doblete envió el partido a la prórroga.



Ahora, en medio de las declaraciones que se han conocido de parte y parte, una grabación muestra cómo fue que empezó la 'pelea'.



Lo que nadie vio del '¿Qué mirás, bobo?'

Wout Weghorst y Lionel Messi en el duelo de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina. Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil y Rodrigo Jiménez

“El '19' nos provocó desde que entró, nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, dijo el futbolista del PSG, al ser consultado por lo ocurrido.



“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, fue lo que respondió en su defensa el jugador neerlandés.



Y agregó: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

Ahora, con esas palabras de fondo, se conoce el video de lo que ocurrió antes de las declaraciones inéditas de Messi.



En él, la prueba de que 'todo se había salido de control'.



Durante la grabación se le ve al gigante Weghorst encarar a algunos argentinos, Ahí, aparece el 'Kun' Agüero, quien termina tomando el protagonismo.



“Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí salté y le dije ‘shut up' (cállate). Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, expresó el ahora exjugador sobre lo que se ve en el clip.

