Se revivió la vieja polémica entre el boxeador Canelo Álvarez y Lionel Messi, luego del triunfo de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar.

Canelo, en sus redes sociales, la emprendió contra Messi, quien en un video se ve que patea la camiseta del seleccionado centroamericano.



"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, señaló Canelo en su cuenta de Twitter.



En otro trino, Canelo fue más allá: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!", escribió el boxeador.

Luego, todo se aclaró, el Mundial siguió y Messi ya está listo para disputar la final con Francia.



Ya se sabe que mientras en Argentina la fiesta por la llegada a la final del Mundial de Qatar se vive las 24 horas, en la sede de la Copa no la pasan bien algunos de los familiares de los jugadores que los acompañan.

El momento



La mayoría están acompañados en la sede y tienen momentos para compartir con ellos. Las redes sociales han servido para conocer algunas cosas íntimas de los jugadores.



Una de ellas es la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, quien con su familia asiste a los partidos y hasta se da tiempo para ir a uno que otro centro comercial.



Y en un momento de esos, ella se cruzó con un aficionado mexicano que se identifica como Edgar Ortiz, oriundo de Monterrey, Nuevo León.



El hincha tomó su celular y comenzó a hablarle a Antonela Roccuzzo.



““¡Hola, Antonela, un saludo para México! Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto, ¿verdad? ¡Gracias!”, le dijo.



Ella lo miró y le tiró una leve sonrisa, pero siguió su camino sin cruzar palabra.

