Minutos después de ganar su primera Copa del Mundo, un Lionel Messi en éxtasis tomó el micrófono del estadio de Lusail: "¡La concha de tu madre, somos campeones del mundo!".

El '10' saludó con esa típica frase argentina, no exenta de connotaciones negativas, a los miles de hinchas de la Albiceleste que ondeaban camisetas y celebraban el título del equipo de Lionel Scaloni.

El festejo desaforado de Lionel Messi



Messi, de 35 años, lució radiante al hablar por los parlantes del majestuoso recinto deportivo y a la vez inquieto en la grama del estadio de la capital catarí, abrazándose con su compañeros y familiares.



Scaloni, el volante Ángel Di María y el portero Emiliano Martínez, que detuvo el penal de Kingsley Coman en la definición desde el punto blanco, no podían contener las lágrimas.



Argentina recorrió una montaña rusa en Doha: se fue adelante 2-0 en el primer tiempo con tantos de Messi y Di María. Francia empató a falta de diez minutos con un doblete de Kylian Mbappé.



En la prórroga, Messi aventajó otra vez, pero el '10' francés le dio otra vida a los campeones defensores al enviar el juego a la definición desde los once pasos.



"Quiero ir a Argentina a celebrar con la gente. Ir a Rosario, estar con mi gente, con mi familia y tomarme unos mates, tomar el sol, estar con mi mujer. Tomarme un tiempo para ver cómo sigue todo", contó.

Lionel Messi convierte el primero ante Francia Foto: AFP



Allí los cuatro cobradores argentinos, incluida 'La Pulga', anotaron para darle el tercer título mundial a la Albiceleste, tras los alzados en 1978 y 1986.



"No sabemos lo que hemos conseguido. No hemos reaccionado a lo que sucedió", dijo Messi.



Y agregó: "Lo primero fue celebrar con los compañeros, luego con las familias y no hemos tenido el tiempo para pensar en lo que ha pasado".



