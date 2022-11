Lionel Messi, delantero de la selección de Argentina, aseguró en conferencia de prensa que llega al Mundial de Qatar 2022 "en un gran momento en lo personal y en lo físico", con la confianza de conseguir en su "última" participación su "sueño".

'Me siento bien físicamente'

"Me siento bien físicamente. No tengo ningún problema", aseveró el atacante del París Saint Germain, que la víspera del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo contra Arabia Saudí quiso despejar dudas sobre su estado.



El jugador afirmó que tuvo un golpe y que, "por precaución", prefirió saltarse alguna sesión de entrenamiento, pero precisó que "no hay nada raro" y que estará en perfectas condiciones para saltar este martes al césped del estadio Lusail, escenario del debut de Argentina.



El atacante afirmó que el grupo que se ha creado le recuerda al de 2014, cuando Argentina alcanzó la final, que perdió contra Alemania.



"No sé si llegamos mejor (que en 2018), pero venimos de ganar (la Copa América) y eso descomprime muchísimo y da más tranquilidad, te deja trabajar de otra manera, la gente no está tan encima y pendiente de los resultados", señaló.



"El grupo me recuerda al de 2014, muy similar, un grupo unido, que tenía claro lo que hacía en la cancha y cómo ir a buscarlo. Eso da confianza cuando sales a jugar", agregó.



Messi, de 35 años, aseguró que el Mundial de Qatar será "diferente" que los otros cuatro que ha jugado en su carrera porque "se disputa en otro momento de la temporada, con menos tiempo de preparación".



"Pero siempre es especial un Mundial, la atmósfera que se vive antes del partido", agregó.



El jugador afirmó que no ha efectuado una preparación particular para este Mundial y que se limitó a acumular el máximo de minutos con su club.



"Me sentí más cómodo con más minutos y eso es lo que intenté, no hice nada especial, trabajé como hice toda mi carrera. Es seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos tenemos", dijo.

QATAR ENLOQUECE POR MESSI. El capitán de la Selección Argentina está en TODOS lados... ¡Hasta tallado en una sandía de una verdulería!pic.twitter.com/4s9eaXG1BV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2022

EFE

