Minutos después de ganar su primera Copa del Mundo, un Lionel Messi en éxtasis tomó el micrófono del estadio de Lusail: "¡La concha de tu madre, somos campeones del mundo!".

El '10' saludó con esa típica frase argentina, no exenta de connotaciones negativas, a los miles de hinchas de la Albiceleste que ondeaban camisetas y celebraban el título del equipo de Lionel Scaloni.



Messi, de 35 años, lució radiante al hablar por los parlantes del majestuoso recinto deportivo y a la vez inquieto en la grama del estadio de la capital catarí, abrazándose con su compañeros y familiares.



“Tanto que luche toda mi carrera. Me encanta el futbol, me encanta lo que hago. Disfruto de estar en la selección y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Esta (la Copa del Mundo) es la que me faltaba. Está acá ahora”, dijo Messi.



Y agregó: "Quiero ir a Argentina a celebrar con la gente. Ir a Rosario, estar con mi gente, con mi familia y tomarme unos mates, tomar el sol, estar con mi mujer. Tomarme un tiempo para ver cómo sigue todo".

Una predicción del Diego

Y es precisamente en Argentina donde más se celebra el título de la selección. Diego Maradona, que murió ya hace dos años, está 'vivo' en la gente.



Unas horas después de que Messi levantara la Copa Mundo, se conocieron varios secretos de la vida del Diego, entre ellas, una premonición sobre su sucesor.



Se dice que en una reunión en su casa, Maradona advirtió que Messi iba a ganar el título con Argentina, pero lo dijo de una forma que dejó sorprendidos a los presentes.



“Para mí Lío va a salir campeón del mundo cuando yo ya no esté. No me dan las cuentas", comentó Maradona.



“A Messi le quedan uno o dos Mundiales, depende de lo que él quiera. Y a vos todavía te quedan muchos años”, aseguró aquella vez Maradona.

